I Ping Pong Pang e Arteritmica Personaggi dell’Anno 2024 per la redazione e i lettori de lextra.news

I Ping Pong Pang, la crew di hip hop tarquiniese guidata da Rachele e Patrizio Ratto, sono il Personaggio dell’anno 2024 secondo la redazione di lextra.news: lo straordinario gruppo di talenti, che ha raggiunto traguardi di grande prestigio nel panorama internazionale, riceve un riconoscimento che premia non soltanto anni di successi nel mondo dello spettacolo, ma anche la capacità di avvicinare all’hip hop nuove generazioni di ballerini di talento.

Arteritmica premiata dai lettori: l’eccellenza sportiva tarquiniese in Europa

Non solo la redazione, ma anche i lettori di lextra.news hanno – come tradizione dell’iniziativa – espresso il loro apprezzamento, scegliendo l’ASD Arteritmica come Personaggio dell’anno. La società sportiva tarquiniese, che ha portato ben quattordici atleti a rappresentare l’Italia alla AcroFree Dance European Cup a Sofia, si conferma un punto di riferimento per la ginnastica artistica a livello nazionale e internazionale.

Un anno di successi per Tarquinia

I riconoscimenti ottenuti da Ping Pong Pang e Arteritmica sono la dimostrazione di come la città sia un fertile terreno di coltivazione per talenti e eccellenze in diversi ambiti. Patrizio e Rachele Ratto, con la loro scuola di danza, lo scorso anno – gemellandosi con un gruppo di ballerini di Civitavecchia e creando la crew Ping Pong Alpha – sono giunti al secondo posto nel campionato mondiale di hip hop svoltosi negli Stati Uniti. Arteritmica, invece, ha visto due delle proprie squadre, in maglia azzurra, giungere seconda e terza nella manifestazione a livello europeo in Bulgaria, con il giovane Manuel Giorgini medaglia di bronzo nell’individuale.

Presto la consegna degli attestati e le interviste ai Protagonisti

La redazione de lextra.news ha già contattato le due realtà per la consegna dell’attestato e per la tradizionale intervista: l’iniziativa del portale d’informazione locale nasce per valorizzare e celebrare, col chiudersi dell’anno, le belle realtà e i protagonisti attivi della vita cittadina, sia chi ottiene il riconoscimento, sia chi ne è candidato, dimostrando la vivacità di una città troppo spesso negativa con se stessa.