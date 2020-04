I ringraziamenti della famiglia Guidozzi per la vicinanza della città dopo l’addio a Massimo

Riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni difficili e dolorosi, per la nostra famiglia e per tante persone in Italia e nel mondo, è stato importante per noi sentire attorno, nonostante tutto, la vicinanza di tante persone e l’affetto che ci hanno mostrato, e che è quello che provano per Massimo.

Verso tutti quanti hanno avuto un pensiero va il nostro più sentito grazie: uno, in particolare, vogliamo rivolgerlo al Sindaco e all’amministrazione comunale di Tarquinia per il telegramma che ci hanno fatto giungere, alla palestra Angelo Jacopucci e al Tarkna Bici per il pensiero particolare con cui hanno voluto ricordare Massimo.

Veronica, Sabrina, Damiano e Luca