Il GrAG presenta l’XII Star Party del Centro Italia: a Monte Romano dal 21 al 23 luglio 2023

Il GrAG, Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia presenta il XII° Starparty del Centro Italia che si svolgerà il 21-22-23 luglio 2023 a Monte Romano (VT) in località Lasco di Picioall’interno dell’area sociale.

Anche quest’anno il GrAG organizza uno degli eventi per astrofili più importanti a livello nazionale e darà spazio agli appassionati che vorranno incontrarci sotto uno dei cieli migliori del centro Italia per osservare e/o fotografare le bellezze del cosmo visibili per il periodo.

L’accesso sarà completamente gratuito, ma consentito solamente tramite prenotazione che si può effettuare al link presente in questo articolo.

Quest’anno il programma dello starparty sarà ricchissimo, con molto spazio dedicato all’astronomia pratica, la divulgazione e una conferenza che arricchirà il nostro evento. Si inizierà il 21 luglio con l’apertura dell’evento dalle ore 18:00 (accesso per lo scarico della strumentazione fino alle ore 21:00), per motivi di sicurezza all’area osservativa sarà precluso l’accesso veicolare.

Il cuore dello starparty sarà sabato 22 luglio quando alle ore 17:00 presso il Teatro Comunale di Monte Romano si terrà la conferenza della dottoressa Donatella Fiorucci dell’INFN dal titolo: “Piedi a terra e occhi al cielo; Cosa sono le stelle? Come si sostengono? Da dove viene la materia ordinaria di cui siamo fatti? Cosa sappiamo del nostro universo? Può tutto (o quasi) questo esserci utile qui sulla Terra ?” al termine della quale alle ore 19;00 partirà il trekking che porterà i partecipanti direttamente a di Lasco di Picio dove sarà aperta un’area dedicata alla divulgazione al pubblico.

Dalle ore 18:00 del sabato pertanto l’area dello starparty sarà aperta per l’accesso veicolare fino alle ore 20:00 !

Per garantire un accesso controllato dell’area sociale in entrambe le serate l’area sarà accessibile previa prenotazione da effettuare utilizzando il bottone Registrati ora e alla successiva autorizzazione rilasciata dal GrAG ed inviata via mail.

La partecipazione è comunque subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni che nel frattempo dovessero essere emanate in materia sanitaria e vigenti al momento dell’evento.

Chi volesse usufruire degli spazi ricavati sulla piattaforma in cemento e/o una delle prese 12v presenti, dovrà effettuare anche la prenotazione di una delle 8 postazioni disponibili (in tal caso è quindi necessario prenotare sia la partecipazione all’evento con il bottone Registrati ora sia la piazzola al link). Si ricorda che la prenotazione delle postazioni vedrà la precedenza ai soci attivi GrAG.

L’area del GrAG è ampia oltre 10.000mq e sarà divisa in due zone distinte: l’area parcheggio (gratuita) disponibile anche per la sosta camper* e al pernotto con tende** e l’area osservativa che rimarrà aperta per lo scarico degli strumenti fino e non oltre le ore 21 (dopo tale orario, l’area osservativa sarà solo pedonale); dopo le ore 21 tutte le autovetture dovranno sostare nella zona parcheggio per non disturbare le attività astronomiche.

Il programma ufficiale sarà così articolato:

Venerdì 22 luglio

ore 18: apertura ufficiale dello starparty.

ore 21: chiusura dell’area osservativa e fotografica al traffico veicolare, fotografia e osservazione astronomica non stop per gli astrofili

Sabato 23 luglio

ore 17: al Teatro comunale di Monte Romano conferenza della dott.ssa Donatella Fiorucci dal titolo: “Piedi a terra e occhi al cielo; Cosa sono le stelle? Come si sostengono? Da dove viene la materia ordinaria di cui siamo fatti? Cosa sappiamo del nostro universo? Può tutto (o quasi) questo esserci utile qui sulla Terra? Dal concetto di stella a una rapida storia del nostro universo, passando per l’introduzione di uno dei fenomeni più comuni nel nostro universo: la fusione nucleare, attualmente considerata il Santo Graal verso la realizzazione di una fonte di energia illimitata, pulita ed economica.” ingresso libero!

ore 18: apertura area osservativa con attività di fotografia e osservazione visuale solare.

ore 20: apertura area divulgativa e chiusura dell’area osservativa al traffico veicolare (rimarrà aperta la zona parcheggio autoveicoli con entrata all’area osservativa pedonale), inizio serata non stop delle attività astronomiche

Ricordiamo che il sito di Lasco di Picio ha un valore di SQM medio misurato allo zenit di 21.2 con picchi di 21.4

Per raggiungerci troverete diversi cartelli GrAG che, lasciata la s.s.1 bis, indicano la direzione da seguire fino all’area osservativa.

La strada, lasciata la s.s.1 bis, pur sterrata è perfettamente percorribile da ogni veicolo.

È obbligatoria la prenotazione e la conferma della partecipazione alla prima e alla seconda serata utilizzando il tasto Registrati ora.

il GrAG permette la sosta nella propria area sociale pur non essendo attrezzata, da tenere presente che a soli 2,5 km da Lasco di Picio (nella piazza principale di Monte Romano) è presente ampio parcheggio e servizi igienici.

** il GrAG prevede la possibilità di impiantare tende per il pernotto degli astrofili, sono previsti bagni chimici in loco e ristoranti nella zona distano pochi km dall’area osservativa.

N.B. l’utilizzo di luci bianche o comunque di luci invasive o dei laser in entrambe le serate comporterà l’allontanamento immediato dallo starparty!

Chi dovesse arrivare in loco a serata iniziata, è pregato di abbassare i fari dell’autovettura e di non usare luci bianche per le operazioni di montaggio/smontaggio strumentazione; fare sempre riferimento a queste poche regole da seguire in una serata astronomica.

Qui per raggiungere l’Area osservativa del GrAG

Un ringraziamento particolare va all’Università Agraria di Monte Romano.

