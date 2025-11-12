“Il profumo delle emozioni”: a “Pillole di Psicologia” il 15 novembre protagonista Roberta Di Rocco

Prosegue il ciclo di incontri “Pillole di Psicologia”, con un nuovo appuntamento dedicato al legame tra mente, corpo e sensi. Sabato 15 novembre 2025, alle ore 17, nella sala Sacchetti di via dell’Archetto 4, si terrà l’incontro dal titolo “Il profumo delle emozioni: la naturopatia incontra la psicologia”. L’iniziativa intende approfondire le connessioni tra emozioni, memoria e percezioni olfattive, offrendo al pubblico un percorso di consapevolezza sulle interazioni tra mente e corpo.

Le relatrici: Claudia Rossetti e Roberta Di Rocco

A condurre l’incontro sarà la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare, affiancata dalla naturopata Roberta Di Rocco. Le due professioniste guideranno i partecipanti in un viaggio tra scienza e sensorialità, illustrando come gli odori siano in grado di attivare le stesse aree cerebrali coinvolte nelle emozioni. Un’occasione per comprendere come le percezioni olfattive influenzino il benessere psicofisico e possano stimolare ricordi ed emozioni profonde.

Un percorso per comprendere la connessione mente-corpo

L’incontro rappresenta il secondo appuntamento del ciclo “Pillole di Psicologia”, promosso in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Lions Club Tarquinia. L’iniziativa intende offrire momenti di riflessione e divulgazione sul tema della salute mentale e del benessere, approfondendo ogni volta un aspetto diverso della relazione tra psicologia, emozioni e stili di vita.