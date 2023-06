Il team Tarquinia dell’Arvalia Nuoto in grande spolvero ai Campionati Italiani UsAcli di Pesaro

Riceviamo e pubblichiamo

Nella splendida cornice delle piscine dello Sport Village di Pesaro si è svolto il 14° Campionato Nazionale di Nuoto UsAcli con in palio la Coppa Italia “Claudio Butera “. Un week end denso di emozioni che ha portato da venerdì 9 a domenica 11 giugno oltre 500 atleti a darsi battaglia a suon di bracciate per la conquista dei titoli nazionali di categoria in tutti e quattro gli stili.

Il Team Tarquinia dell’Arvalia Roma con ben 35 atleti ha partecipato all’evento portando a casa ben 33 ori, con altrettanti 33 titoli nazionali UsAcli oltre a 10 argenti e 6 bronzi. Il grosso bottino di medaglie d’oro sommato a quello conquistato dagli atleti dell’Arvalia Roma, ha portato l’Arvalia Roma a vincere la Coppa Italia “Claudio Butera“, davanti alla Soc. Monteverde Roma e alla Polisportiva Nuotatori Salvetti. L’Arvalia Roma ha anche conquistato il titolo di Società Campione d’Italia Master/Ragazzi e il secondo posto nel Campionato Italiano Giovanile dietro alla fortissima Soc. Monteverde Roma.

“Sono molto orgoglioso di essere riuscito a dare con il mio gruppo, un grande contributo per il raggiungimento di un obiettivo che la società Arvalia Roma insegue da qualche anno “ queste le parole di Marco Ciciani tecnico del gruppo ragazzi del Team Tarquinia, che prosegue “il primo posto nella Coppa Italia “Claudio Butera” è il traguardo di una stagione agonistica all’insegna dell’impegno e dedizione al lavoro che i miei ragazzi hanno costantemente mostrato in tutto il periodo di preparazione. Il risultato complessivo di 16 ori, 2 argenti e due bronzi che gli atleti ragazzi e master del Team Tarquinia hanno ottenuto è il frutto di una straordinaria crescita di un gruppo molto coeso, sia in termini sportivi che di valori educativi e sociali. Una dedica e un pensiero va a Claudio Butera, il presidente con il quale avremmo voluto fortemente condividere questa vittoria.”

Molti gli atleti del Team Tarquinia – Arvalia che oltre ad aver vinto il titolo nazionale hanno stabilito 12 Record Nazionali UsACLI. Nella categoria Under 7 Femminile Caterina Moncelsi nei 25m dorso con 24”60, nella categoria Under 8 maschile Silli Andrea nei 25m rana con 24”5, Serena Capulli nella categoria Under 12 femminile nei 100m stile libero con 1’14”0, Margherita Ciciani nella categoria under 17 femminile ne ha collezionati tre nei 100mt stile con 1’09”2, nei 50m farfalla con 33”3 e nei 50m rana con 39”1. Due ori con altrettanti record nazionali UsAcli per Andrea Ronca nella categoria Agonisti Esordienti A nei 100mt stile con 1’07” e nei 50mt farfalla con 33”4. Nella categoria Under 19 femminile Chiara Pelo ha fermato il cronometro nei 200mt stile libero a 2’40”5, Matilde Ciciani nella categoria under 20 femminile ha stabilito il record sui 200m stile libero con 2’18”6 e nei 50m farfalla con 31”5.

Nell’occasione alcuni tecnici hanno partecipato con la duplice veste anche di atleti, queste le parole di Attilio Maria Boni “E’ stata un’esperienza bellissima, rientrava nel progetto per la conquista della Coppa Italia e farlo in memoria di Claudio ancora di più. Rituffarsi in vasca, con il tifo dei propri mini atleti è stato molto emozionate e vincere stabilendo due record nazionali nella categoria over 60 mi ha ringiovanito di qualche annetto.” Che cosa mi può dire dei Team Tarquinia-Arvalia? “E’ un bel gruppo, molto competitivo e i risultati lo confermano, basti pensare che nell’edizione 2022 abbiamo partecipato con soli 16 atleti e quest’anno in 35, per cui dati alla mano i vari settori propaganda, super nuoto e master stanno crescendo in tutti i sensi come partecipazione e risultati”. Anche l’ex Campione del Mondo Junior Luca Mencarini per l’occasione si è tuffato in vasca dando un grande contributo, vincendo tre ori nei 50m dorso, 50 mt stile libero e nei 200mt stile stabilendo il nuovo record nazionale 2’17”3 nella categoria M20.

“Sono molto orgoglioso di aver dato il mio contributo per il raggiungimento di questo grande risultato, inoltre da tecnico ho visto una squadra che è cresciuta molto in questa stagione, a Pesaro abbiamo vissuto delle belle emozioni concludendo una stagione al meglio con la vittoria della Coppa Italia.”

Gli altri ori sono stati vinti dal piccolo Claudio Rosati nella categoria under 5 nei 25m dorso, nella categoria under 7 da Caterina Moncelsi nei 25m stile, da Adele Celli nei 25m rana, nei 25m dorso da Davì Barbalho e nei 25m stile da Matteo Gianvincenzi, nella categoria under 9 maschile Manfredi Mariani nei 50m dorso e Celli Emanuele nei 25m farfalla, nella categoria under 10 maschile da Damiano Capulli nei 25m rana e nei 25m farfalla, da Edoardo Faluschi nei 50m Stile, nella categoria under 11 maschile Marco Paolacci nei 50m stile ed infine nella categoria under 12 femminile Serena Capulli sui 50m stile. Oro anche nelle due staffette 4x25mt mista stile libero categoria under 7 con Celli, Moncelsi, Gianvincenzi, Barbalho e in quella 4×25 mt mista misti con Bonci, Celli, Barbalho e Gianvincenzi.

Oro per Benedetta Mencarelli nei 50m dorso nella categoria master 20 femminile, altri due ori per Giampiero Mellini nei 50mt farfalla e stile libero nei master 30 maschile. Non sono mancati le medaglie d’argento vinte da Adele ed Emanuele Celli rispettivamente nei 25m e nei 50m stile libero, da Marco Paolacci nei 50m dorso, dalla piccola Soleil Mellini nei 25m dorso e stile libero, da Davì Barbalho nei 25m farfalla, da Giorgio Rosati nei 25mt dorso e da Benedetta Mencarelli nei 50mt stile libero. Ed infine tre medaglie di bronzo per Edoardo Faluschi nei 50m dorso, Matteo Gianvincenzi nei 25m rana e da Carlo Carvigiani nei 100mt stile libero.

Punti importanti per la classifica finale del campionato giovanile sono stati portati da Matteo Manfredi, Viola Piras, Elisa Scarpi, Carol e Lorenzo Brilli, Anita Bonci e Andrea Paoletti e nella categoria ragazzi da Francesco Mazzitiello, Andrea Carnevale, Martina Montini Paciotta, Anna Esposito, Cristina Bruni e da Enrico Ronca che oltre a conquistare un ottimo bronzo nei 50m dorso nella categoria under 19 maschile ha vestito anche la maglia da tecnico del settore propaganda, “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dai piccoli atleti, è un gruppo unito e pieno di entusiasmo, alla mia prima esperienza da allenatore non posso non ritenermi soddisfatto al 100 %” queste le sue parole alla fine di questa tre giorni Pesarese. Un ringraziamento particolare ed affettuoso va al gruppo dei genitori partecipanti alla trasferta e che con il loro tifo hanno portato una nota di colore e simpatia.