“Il venerdì dell’autore”, al via la rassegna a Montalto di Castro

Riceviamo e pubblichiamo

“Il Venerdì dell’Autore” è la rassegna di incontri e presentazioni di libri che si terrà tra il 24 novembre e il mese di gennaio presso le sale della Biblioteca Comunale di Montalto di Castro. L’Amministrazione comunale desidera invitare tutti gli appassionati di lettura e gli amanti del territorio a partecipare alle iniziative che daranno spazio a quei concittadini che hanno recentemente realizzato e visto pubblicare la propria opera.

Venerdì 24 novembre alle ore 18 si terrà l’evento di presentazione della rassegna alla presenza di tutti gli autori e di esperti del settore.

«Apriamo una finestra culturale – dichiara l’Assessore alla Cultura Anna Maria Fabi – per far vivere i locali della Biblioteca e per mettere in risalto opere dei nostri concittadini. Tra romanzi storici, gialli, studi scientifici e poesia per due mesi avremo la possibilità di ascoltare e dialogare con l’autore sul percorso che ha condotto alla realizzazione della sua opera: tracce di esperienze personali, di vita in Maremma e amore per suoi immensi beni culturali, il meticoloso lavoro di ricerca, l’ambiente di studio ma anche prospettive, consigli e speranze».

«Incontrarsi – conclude l’Assessore – è la forma e lo strumento che può arricchirci di idee e valori, può aiutare a sentirsi meno soli in questo periodo così difficile per l’umanità in cui la cultura deve rimanere il nostro faro».

L’iniziativa – in collaborazione con Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus e con la partecipazione di Fondazione Vulci e della libreria indipendente “Il Bianconiglio” – proseguirà il venerdì successivo, 1 dicembre sempre alle ore 18, con il primo autore Umberto Tardioli e la sua opera di debutto: “Quando canta la civetta” una “Storia di Maremma” dai numerosi richiami al nostro umile ma solidale passato.

Di seguito le iniziative già in calendario a cui seguiranno ulteriori incontri:

15 dicembre – ore 18 – Stefano Girardi – Thalia, il ritorno del vento.

22 dicembre – ore 18 – Carlo Regoli – Regisvilla, scavi e ricerche (1968-1983).

12 gennaio – ore 18 – Maurizio Eleuteri – Anima criminale.