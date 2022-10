In quarantamila a Caprarola per il Cioccofest 2022, annunciata l’edizione 2023

Riceviamo e pubblichiamo

I numeri di Cioccofest 2022 risultano davvero importanti: nei quattro giorni di evento a Caprarola circa 40mila i visitatori che hanno affollato il Parco delle Scuderie, location della manifestazione: un successo di pubblico mai registrato prima. Di questi, migliaia hanno scelto anche di visitare il Palazzo Farnese.

La Pro Loco di Caprarola ha servito, nei quattro giorni di lavoro, oltre diecimila pasti, tra spezzatino alle castagne e trofie al Pesto Italia, e centinaia sono stati gli ospiti che hanno assistito agli show cooking dell’I.I.S. Alessandro Farnese Caprarola.

“Parliamo di un successo incredibile – dichiara Eugenio Stelliferi, vicesindaco di Caprarola – tanto da dover rafforzare tutti i servizi, a partire dalle navette gratuite. A me spettano principalmente i ringraziamenti, iniziando dal complimentarmi per l’impegno, strategico e sostanziale, dei volontari Pro Loco Caprarola e del Comitato Sagra della Nocciola, Classe ’83. Un ringraziamento particolare ad Assofrutti Organizzazione Produttori Frutta in Guscio, sponsor della manifestazione, per la disponibilità e la premura con cui ci hanno accompagnati in questa avventura”.

Sono 6 i quintali di impasto che il Comitato Fiera Agricola e Artigianale Patrizio Bruziches ha impiegato durante i due weekend per la strepitosa pizza nata dall’antica ricetta dell’indimenticabile “Pizzeria Ivana” e 15 i quintali di castagne che la Classe ’83 ha arrostito sui bracieri per i visitatori.

“Numeri straordinari per questa edizione del Cioccofest Caprarola – dichiara Angelo Borgna, Sindaco di Caprarola – una soddisfazione enorme, soprattutto per il fatto che in tanti non avevano ancora avuto modo di visitare e conoscere Caprarola. Il mio ringraziamento a tutti i nostri ragazzi, delle vere macchine da guerra, instancabili sul campo”.

“Abbiamo avuto il tempo di aggiustare il tiro e di migliorare l’intero format per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile anche nel secondo weekend – aggiunge Stelliferi – con concerti, spettacoli circensi, giochi, cavalcate sui pony, le arrampicate del Tusciavventure, gli incontri della scherma storica: momenti unici in una location da favola. Siamo pronti anche per annunciare l’edizione 2023”.

Appuntamento dunque al 7/8 e 14/15 ottobre 2023 con Cioccofest Caprarola, La Festa dedicata al Cioccolato ed alla Castagna, all’insegna del gusto e della tradizione.