“Into the Blue”: una girandola di eventi tra Montalto e Pescia

Dal 16 dicembre al 5 gennaio il Natale a Montalto di Castro è più ricco con “Into the Blue”: una girandola di eventi realizzati con il contributo del FLAG GAC LAZIO NORD nell’ambito del Programma Operativo FEAMP Regione Lazio 2014/2020 con l’obiettivo di migliorare la conoscenza dei prodotti locali presso la popolazione residente, Campagne di promozione e di divulgazione.

Si parte venerdì 16 dicembre, dalle ore 16:00, con l’inaugurazione del “Viale del Mare” (l’allestimento in Via Aurelia Tarquinia) e a seguire lo spettacolo per bambini e intrattenimenti con artisti di strada. Into the Blue arriva anche nelle sale della Biblioteca comunale: giovedì 22 dicembre, alle ore 15:00, il laboratorio creativo “La casa di Babbo Natale al Mare” (per bambini dai 4 agli 8 anni); sempre alle ore 15 il laboratorio creativo “Natale in fondo al mare” (per bambini dai 9 ai 14 anni e seguire lo spettacolo per bambini con “Sand Art”, bolle di sapone e trasformismo. Giovedì 29 dicembre ore 15:00 il laboratorio creativo “Olaf il Pescatore” (per bambini dai 4 agli 8 anni); sempre alle ore 15 il laboratorio creativo “Il Mare in una bolla” (per bambini dai 9 ai 14 anni); a seguire lo spettacolo Sand Art, bolle di sapone e trasformismo. Giovedì 5 gennaio, alle ore 15, gli artisti di strada daranno spettacolo in Via Aurelia Tarquinia e alle ore 15:30 daranno spettacolo presso il Pit di Pescia Romana.