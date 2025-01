La Befana alla Fattoria Il Bianconiglio: domenica 5 gennaio a Tarquinia una giornata speciale tra gli animali

Altra domenica speciale alla Fattoria Il Bianconiglio di Tarquinia: il 5 gennaio, lo splendido spazio all’aria aperta di Tarquinia si trasformerà in un luogo magico, perfetto per festeggiare l’Epifania in compagnia di tanti animali. Dalle 10 e 30, grandi e piccini potranno incontrare asini, capre, pavoni, maialini, galli, oche, conigli e gli splendidi alpaca, partecipando a una visita guidata e a un laboratorio dedicato alla Befana.

Un’esperienza unica a contatto con la natura

Nata dalla passione di Valentina e Tiziano per la campagna, la Fattoria Il Bianconiglio offre un’opportunità unica per vivere a stretto contatto con la natura. La struttura, immersa nel verde della campagna tarquiniese, è lo scenario ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta e imparare a conoscere gli animali da vicino. L’obiettivo è quello di far scoprire ai bambini l’importanza di rispettare l’ambiente e gli animali che lo abitano.

Informazioni utili

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, contattando il numero 327 675 77 17. La Fattoria Il Bianconiglio è aperta anche nei fine settimana per visite guidate su prenotazione. La struttura dispone di un ampio parcheggio e di spazi organizzati per accogliere i visitatori.

La Befana alla Fattoria Il Bianconiglio

Cosa: Visita guidata e laboratorio con gli animali

