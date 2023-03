La Città Ideale: venerdì 17 marzo alle 17 e 30 alla Vita Nova l’incontro con l’artista Guido Sileoni

Torna a Tarquinia l’appuntamento con “La Città Ideale”, ciclo di incontri promosso da lextra.news con il patrocinio del FAI – Fondo Ambiente Italiano – e della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, che ha come protagonisti gli artisti che la vivono per parlare di come vedono e sognano questa città.

Dopo il rinvio obbligato del primo appuntamento, che avrebbe visto come protagonista Leandro Piccioni, lo staff ha ricalibrato il calendario e, in attesa di poter recuperare la chiacchierata con il formidabile pianista tarquiniese, ha fissato due date per i mesi di marzo e aprile.

Ad aprire la rassegna, venerdì 17 marzo, alle ore 17 e 30, presso la libreria caffè La Vita Nova (in via Giosuè Carducci), sarà Guido Sileoni che, oltre ad essere uno straordinario pittore è anche colui a cui si deve l’idea intorno a cui è costruito il ciclo di incontri. A condurre la chiacchierata con l’artista, il direttore de lextra.news, Stefano Tienforti.

Giovedì 27 aprile alle 17 e 30, invece, l’ospite de La Vita Nova sarà lo scrittore Luigi De Pascalis. La rassegna proseguirà poi con altri artisti che saranno protagonisti tra la primavera e l’autunno prossimo. Gli interventi saranno resi disponibili online sia in formato video che podcast.