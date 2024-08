La Crew di Hip Hop Ping Pong Alpha rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Hip Hop in Arizona

La scena hip hop del nostro territorio festeggia un nuovo traguardo: la crew Ping Pong Alpha è stata selezionata per rappresentare l’Italia ai Mondiali di Hip Hop, che si terranno a Phoenix, in Arizona, dal 3 al 10 agosto. Questa crew è il risultato di una fusione vincente tra due gruppi già affermati: i Ping Pong Pang, fondati da Patrizio e Rachele Ratto, e gli Alpha, guidati da Antonio Buonavolgia. Unendo le forze, queste due squadre hanno creato un mix esplosivo di talento e creatività che ha saputo conquistare il primo posto ai campionati italiani di hip hop, garantendosi così la possibilità di partecipare ai mondiali.

“Orgogliosi di rappresentare l’Italia”

“Siamo estremamente orgogliosi di poter rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso,” ha dichiarato Rachele Ratto. “Questa fusione ci ha permesso di unire il meglio delle nostre esperienze e delle nostre competenze, creando una sinergia che ci ha portato fino a qui.” Con un calendario di allenamenti intensi e una coreografia che promette di sorprendere i giudici e il pubblico internazionale, la crew si prepara ad affrontare la competizione con grinta e determinazione. Antonio Buonavolgia, leader degli Alpha, ha sottolineato l’importanza di questa opportunità: “Essere sul palco dei mondiali è un sogno per noi. Siamo pronti a dare il massimo e a mostrare al mondo la nostra forza.”

Passione e dedizione in scena

Patrizio Ratto, fondatore dei Ping Pong Pang, ha aggiunto: “Questo progetto è una dimostrazione di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari. Non vediamo l’ora di esibirci e di condividere la nostra arte con un pubblico internazionale.” I Mondiali di Hip Hop a Phoenix vedranno la partecipazione delle migliori crew provenienti da ogni angolo del globo, pronte a sfidarsi in una settimana di competizioni ad alto tasso di adrenalina. Per l’Italia, i Ping Pong Alpha rappresentano non solo una squadra di ballerini eccezionali, ma anche un simbolo di passione, impegno e spirito di collaborazione. Non resta che augurare alla crew Ping Pong Alpha un grosso in bocca al lupo per questa straordinaria avventura. Che possano portare alto il nome dell’Italia e dimostrare al mondo intero la qualità e l’energia del hip hop italiano.