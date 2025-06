“La maledizione di Follimpopoli” a Vitorchiano: lo spettacolo di Giro di Sguardi il 15 giugno

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 18, l’ex monastero di Sant’Agnese a Vitorchiano ospiterà lo spettacolo teatrale “La maledizione di Follimpopoli”, nuova produzione del laboratorio di formazione teatrale Giro di Sguardi, diretto da Sandro Nardi. Il progetto è realizzato con il sostegno del Comune di Vitorchiano e in collaborazione con il Teatro Boni di Acquapendente. Lo spettacolo si presenta come una favola surreale dai toni comici, che affronta in forma allegorica il tema della perdita del pensiero critico all’interno di una comunità immaginaria.

Una favola tra satira e riflessione sociale

Ambientata nel paese immaginario di Follimpopoli, la narrazione ruota attorno agli effetti di una maledizione che ha privato gli abitanti della capacità di pensare e comprendere. L’arrivo di un giovane insegnante rompe l’equilibrio della quotidianità ripetitiva, innescando un lento percorso di risveglio collettivo. Attraverso situazioni grottesche e dialoghi costruiti sul meccanismo della commedia degli equivoci, il testo si interroga sul valore della consapevolezza, sulle dinamiche dell’ignoranza e sul senso dell’identità culturale in una società che ha smarrito la memoria.

Un progetto partecipativo con attori del territorio

“La maledizione di Follimpopoli” coinvolge un gruppo eterogeneo di interpreti: Andrea Jannella, Andrea Cipolla, Carlo Pizzoni, Daniela Paris, Elisabetta Maria Rota, Fabio Marchese, Felicina Renzoni, Luisa Curti, Marcello Pasquini, Rosi Tocco e Riccardo Giordano. Lo spettacolo è il risultato di un percorso teatrale partecipativo che intende valorizzare le differenze generazionali e promuovere il teatro come strumento educativo e culturale. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria al numero 334 16 15 504.