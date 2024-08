La Piazza Letteraria di Santa Fiora: all’Amiata una serie di incontri estivi con l’editoria

A partire dall’8 agosto, in piazza Garibaldi a Santa Fiora, prenderanno il via gli incontri estivi de “La Piazza Letteraria”, un evento dedicato all’editoria, ai libri e agli autori. Gli appuntamenti, che si terranno alle ore 18 e saranno ad ingresso libero, offriranno un’occasione unica per gli appassionati di lettura di incontrare autori e discutere di diverse tematiche letterarie.

Un format di successo: parola all’assessora

“Cultura ed editoria tornano protagoniste a Santa Fiora grazie a questo format che ha riscosso un grande successo edizione dopo edizione,” afferma Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo di Santa Fiora. L’assessora dialogherà con gli ospiti insieme al professor Luciano Luciani, ideatore e anima della Piazza Letteraria. Ogni incontro sarà dedicato a un tema differente, e la cittadina accoglierà prestigiosi relatori e case editrici, invitando tutti gli appassionati di lettura a partecipare.

Il programma degli incontri

La Piazza Letteraria aprirà l’8 agosto con un appuntamento dedicato alla narrativa storica. Il professor Giacomo Todeschini e la professoressa Gabriella Piccinni presenteranno “Le streghe di Manningtree” di A.K. Blakemore e “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari. Il 9 agosto, sarà il turno della letteratura per bambini, con Ginevra Diletta Tonini Masella che presenterà “Il segreto del giardino”, seguito da un laboratorio per i più piccoli. Il 12 agosto, il giornalista e scrittore Valerio Piccioni presenterà “Baci olimpici, storie d’amore e di medaglie d’oro”. La rassegna si concluderà il 20 agosto con un incontro dedicato al giallo, dove Paolo Roversi presenterà “Alla vecchia maniera, il primo caso del Commissario Botero”. Modereranno l’incontro Carlo Legaluppi e Isabella Dessalvi di Fondazione Santa Fiora Cultura.