La Pro loco Bolsena soddisfatta per il successo della Festa delle Ortensie

La Festa delle Ortensie vetrina di Bolsena con migliaia di visitatori che, nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid, hanno visitato gli stand. E la Pro Loco Bolsena parte integrante con la Protezione civile dell’organizzazione curata dal Comune e dall’associazione Amici delle ortensie, presieduta da Mauro Di Sorte. “Le celebrazioni del Corpus Domini e la Festa delle Ortensie sono state un modo dire che ci siamo – affermano i volontari –. Sono stati mesi difficili e vedere queste manifestazioni riuscire al meglio è motivo di soddisfazione e ci spinge a continuare a promuovere il nostro territorio, in collaborazione con tutte le realtà associative locali e l’amministrazione comunale”. Intanto la Pro loco Bolsena guarda al futuro, perché nel calendario estivo ci sono altri appuntamenti ed eventi. “Ci stiamo lavorando – concludono i volontari –. Valuteremo come fare in base alla situazione e nel rispetto delle disposizioni previste per le feste. Siamo un’associazione giovane. Ci siamo costituiti da poco e abbiamo entusiasmo. La sinergia con il Comune è totale, anche grazie all’assessore Roberto Basili, per noi preziosa figura di riferimento”.