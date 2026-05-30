La Scuola di Teatro San Leonardo chiude l’anno con gli spettacoli di giugno

Si chiude con una rassegna di spettacoli l’anno accademico 2025/2026 della Scuola di Teatro del Teatro San Leonardo.

Per tutto il mese di giugno il teatro di Viterbo ospiterà una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti gli allievi dei corsi guidati dagli insegnanti Simone Precoma, Manuele Pica, Giulia Celletti, Luca Satulli e Manuela Athena.

Gli spettacoli rappresentano il momento conclusivo di un intenso percorso formativo costruito tra studio, sperimentazione scenica e lavoro collettivo, sotto la direzione artistica di Simone Precoma, da anni impegnato nella valorizzazione dei nuovi talenti teatrali del territorio.

Un percorso tra classici e contemporanei

Il cartellone di giugno proporrà tre serate dedicate a testi classici e contemporanei, offrendo al pubblico un viaggio tra differenti linguaggi e stili drammaturgici.

Gli allievi porteranno in scena opere e suggestioni tratte da grandi autori del teatro e della letteratura come Bernard-Marie Koltès, Luigi Pirandello, Stefano Benni, William Shakespeare, Anton Čechov e Achille Campanile.

Non mancheranno spettacoli liberamente ispirati alle opere di Harold Pinter, Natalia Ginzburg, Georges Feydeau e Aldo Nicolaj.

Il programma

Mercoledì 4 giugno – ore 21.00

-“Quando suona il sax”

interpretato dagli studenti del laboratorio di teatro dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Fantappié” di Viterbo

scritto e diretto da Luca Satulli

Lunedì 1 giugno – dalle ore 18.00

La prima serata si aprirà con:

-“La notte prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès

regia di Manuele Pica

con Roberto Araceli

sax Andrea Araceli

-“Silenzio”

liberamente ispirato a Harold Pinter

regia di Manuele Pica

con Enrico Braccioli, Lorenzo Magistri, Alessandro Piacidi

Alle ore 21.00 spazio a:

-“La mia tegola” di Luigi Pirandello

regia di Manuele Pica

con Flavio Batini

-“Fragola e panna”

liberamente ispirato a Natalia Ginzburg

regia di Manuele Pica

con Giustiana Arena, Elena Capo, Alessio Colotti, Laura Mencarini, Laura Patara

Martedì 9 giugno – ore 21.00

In scena:

-“Grimilde” di Stefano Benni

regia di Manuele Pica

con Lia Scaramuccia

-“Il maestro di pianoforte”

liberamente ispirato a George Feydeau

regia di Manuele Pica

con Silvia Conticiani, Lorenzo Magistri, Lia Scaramuccia

-“Ex”

liberamente ispirato ad Aldo Nicolaj

regia di Manuele Pica

con Giovanna Martini, Elena Minnetti, Rosa Scorsino

Mercoledì 10 giugno – ore 21.00

-“La Locanda dei Conti”

di Luca Satulli

con

Gabriele Buzzi, Rachele Caciola, Emma Candio, Sara Candio, Sofia Giuliarelli, Elisa Mecarone, Linda Mirulla, Matilde Pelecca, Giorgio Peluso, Margherita Raso, Eduardo David Suarez Pineda, Marco Tallevi, Nicole Viola

Giovedì 11 giugno – ore 21.00

La rassegna si concluderà con una serata dedicata agli atti unici e ai grandi autori del teatro:

-“Amiche carissime” di Luigi Pirandello

con Angiolella Birelli, Nadia Costantini

-“Lady Macbeth” di William Shakespeare

con Emanuela Simoncini

-“L’occasione” di Achille Campanile

con Angiolella Birelli, Rosina Lattanzi

-“Il canto del cigno” di Anton Čechov

con Annamaria Caprara

-“Il gentiluomo” di Achille Campanile

con Flavio Batini, Emanuela Simoncini

-“L’orso” di Anton Čechov

con Paola La Vella, Leonardo Papalini, Massimo Pomella

Regia di Manuele Pica.

Venerdì 12 giugno – ore 21.00

-“8 donne e un mistero”

liberamente ispirato a Robert Thomas

regia di Manuele Pica

Con: Alice Arduini, Annamaria Caprara, Paola Enea, Luisa Falcinelli, Silvia Pugliesi, Sabrina Rufoloni, Stefania Saverino, Francesca Sciamanna

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo.