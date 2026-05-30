La Scuola di Teatro San Leonardo chiude l’anno con gli spettacoli di giugno

Si chiude con una rassegna di spettacoli l’anno accademico 2025/2026 della Scuola di Teatro del Teatro San Leonardo.
Per tutto il mese di giugno il teatro di Viterbo ospiterà una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti gli allievi dei corsi guidati dagli insegnanti Simone Precoma, Manuele Pica, Giulia Celletti, Luca Satulli e Manuela Athena.
Gli spettacoli rappresentano il momento conclusivo di un intenso percorso formativo costruito tra studio, sperimentazione scenica e lavoro collettivo, sotto la direzione artistica di Simone Precoma, da anni impegnato nella valorizzazione dei nuovi talenti teatrali del territorio.
Un percorso tra classici e contemporanei
Il cartellone di giugno proporrà tre serate dedicate a testi classici e contemporanei, offrendo al pubblico un viaggio tra differenti linguaggi e stili drammaturgici.
Gli allievi porteranno in scena opere e suggestioni tratte da grandi autori del teatro e della letteratura come Bernard-Marie Koltès, Luigi Pirandello, Stefano Benni, William Shakespeare, Anton Čechov e Achille Campanile.
Non mancheranno spettacoli liberamente ispirati alle opere di Harold Pinter, Natalia Ginzburg, Georges Feydeau e Aldo Nicolaj.
Il programma
Mercoledì 4 giugno – ore 21.00
-“Quando suona il sax”
interpretato dagli studenti del laboratorio di teatro dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Fantappié” di Viterbo
scritto e diretto da Luca Satulli
Lunedì 1 giugno – dalle ore 18.00
La prima serata si aprirà con:
-“La notte prima della foresta” di Bernard-Marie Koltès
regia di Manuele Pica
con Roberto Araceli
sax Andrea Araceli
-“Silenzio”
liberamente ispirato a Harold Pinter
regia di Manuele Pica
con Enrico Braccioli, Lorenzo Magistri, Alessandro Piacidi
Alle ore 21.00 spazio a:
-“La mia tegola” di Luigi Pirandello
regia di Manuele Pica
con Flavio Batini
-“Fragola e panna”
liberamente ispirato a Natalia Ginzburg
regia di Manuele Pica
con Giustiana Arena, Elena Capo, Alessio Colotti, Laura Mencarini, Laura Patara
Martedì 9 giugno – ore 21.00
In scena:
-“Grimilde” di Stefano Benni
regia di Manuele Pica
con Lia Scaramuccia
-“Il maestro di pianoforte”
liberamente ispirato a George Feydeau
regia di Manuele Pica
con Silvia Conticiani, Lorenzo Magistri, Lia Scaramuccia
-“Ex”
liberamente ispirato ad Aldo Nicolaj
regia di Manuele Pica
con Giovanna Martini, Elena Minnetti, Rosa Scorsino
Mercoledì 10 giugno – ore 21.00
-“La Locanda dei Conti”
di Luca Satulli
con
Gabriele Buzzi, Rachele Caciola, Emma Candio, Sara Candio, Sofia Giuliarelli, Elisa Mecarone, Linda Mirulla, Matilde Pelecca, Giorgio Peluso, Margherita Raso, Eduardo David Suarez Pineda, Marco Tallevi, Nicole Viola
Giovedì 11 giugno – ore 21.00
La rassegna si concluderà con una serata dedicata agli atti unici e ai grandi autori del teatro:
-“Amiche carissime” di Luigi Pirandello
con Angiolella Birelli, Nadia Costantini
-“Lady Macbeth” di William Shakespeare
con Emanuela Simoncini
-“L’occasione” di Achille Campanile
con Angiolella Birelli, Rosina Lattanzi
-“Il canto del cigno” di Anton Čechov
con Annamaria Caprara
-“Il gentiluomo” di Achille Campanile
con Flavio Batini, Emanuela Simoncini
-“L’orso” di Anton Čechov
con Paola La Vella, Leonardo Papalini, Massimo Pomella
Regia di Manuele Pica.
Venerdì 12 giugno – ore 21.00
-“8 donne e un mistero”
liberamente ispirato a Robert Thomas
regia di Manuele Pica
Con: Alice Arduini, Annamaria Caprara, Paola Enea, Luisa Falcinelli, Silvia Pugliesi, Sabrina Rufoloni, Stefania Saverino, Francesca Sciamanna
L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo.