La street art diventa digitale: STIK protagonista sugli schermi luminosi di Piccadilly Circus

Arte digitale e sensibilizzazione a Piccadilly Circus: il più grande schermo pubblico d’Europa ospita la performance dall’artista di strada STIK e la sua ultima installazione.

L’opera d’arte è un’immagine scorrevole di speranza e connessione,che ruota attorno agli schermi Piccadilly ed è stata creata per la Young Westminster Foundation nell’ambito della campagna di raccolta fondi WE ARE TOGETHER. Un giovane su tre a Westminster sta crescendo in povertà; la campagna aiuta a sostenerli durante i periodi difficili permettendo loro di continuare ad accedere ai servizi per i giovani anche durante il lockdown.

STIK non è certo nuovo a iniziative di supporto alle comunità locali: quest’ultima raccolta aiuterà a mettere assieme fondi cruciali per YWF e, si spera, a sollevare lo spirito di chiunque passi attraverso Piccadilly questa settimana. L’installazione dura fino alla fine del mese.