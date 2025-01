L’Avis Tarquinia chiude un buon 2024: tante donazioni in più e nuovi volontari. E c’è già il calendario 2025!

Il 2024 si è concluso con un bilancio più che positivo per la sezione Avis di Tarquinia: grazie alla generosità dei donatori cittadini, sono state raccolte ben 420 sacche di sangue e plasma, segnando un incremento rispetto all’anno precedente. In particolare, sono state raccolte 56 sacche in più di sangue e 25 di plasma: un risultato importante che testimonia la grande sensibilità della comunità.

Un futuro promettente grazie ai giovani

Non solo un aumento delle donazioni, ma anche un incremento dei nuovi iscritti. Sono stati 51 i nuovi donatori che si sono uniti alla grande famiglia Avis Tarquinia, di cui 23 provenienti dalle scuole superiori. A testimonianza dell’importanza che l’associazione attribuisce alla sensibilizzazione dei giovani, sono state assegnate sei borse di studio da parte dell’Avis Provinciale e altre tre saranno presto consegnate da Avis Tarquinia.

Un ringraziamento ai donatori

Avis Tarquinia rivolge un sentito ringraziamento a tutti i donatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato. Grazie al loro gesto, si salvano vite e si dona speranza a chi ne ha bisogno. L’appello è quello di continuare a sostenere questa importante causa, donando il sangue con regolarità: di seguito il calendario delle donazioni per il 2025.