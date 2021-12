Le feste di Natale a Santa Fiora con il presepe vivente, la fiaccolata, i concerti, gli acrobati e i giochi di fuoco

Riceviamo e pubblichiamo

Un Natale per rivivere le emozioni più autentiche in totale sicurezza. Sono tantissimi gli appuntamenti di queste festività a Santa Fiora, a partire da quelli più attesi: ritornano infatti il presepe vivente e la fiaccolata, il concerto di Natale e di Capodanno insieme a tante altre novità, come gli acrobati e giochi di fuoco che animeranno le vie del borgo. Il tutto organizzato nel rispetto dei protocolli anticovid.

“Quest’anno proviamo a riconquistare degli spazi di normalità tornando a festeggiare il Natale come eravamo abituati a fare negli anni precedenti a Santa Fiora. – commenta il sindaco Federico Balocchi – Riproponiamo i principali eventi della tradizione con la Fiaccolata, il Presepe Vivente, il concerto di Natale e il Capodanno, ma nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-covid, prendendo tutte le necessarie precauzioni per garantire, per quanto possibile, un po’ di divertimento, in totale sicurezza. In quest’ottica abbiamo deciso di rifare la Fiaccolata, perché è una festa importante per la comunità di Santa Fiora. Tuttavia non sarà la solita festa: daremo spazio al rito dell’accensione delle carboniere, chiuderemo però entro la mezzanotte e non si potrà ballare. Per partecipare è obbligatoria la mascherina e il green pass. Accanto agli eventi tradizionali abbiamo inserito anche una serie di novità altrettanto suggestive come lo spettacolo del Fuoco d’Inverno.”

Questi gli eventi in programma a partire dalla vigilia di Natale:

Venerdì 24 dicembre, alle 16, in piazza Garibaldi, Babbo Natale distribuirà i regali ai bimbi, girando in automobile per le vie del paese.

Domenica 26 dicembre, alle 15, il mondo circense in chiave natalizia: folletti e giullari si esibiranno con i loro attrezzi in modo itinerante per portare in giro allegria e leggerezza. Il tutto culminerà alle ore 18 e 30 nello spettacolo finale “Swing Time”, con musiche frizzanti e atmosfere giocose che accompagneranno gli spettatori in un travolgente spettacolo a ritmo di swing. Lo stesso giorno, alle 17, si terrà il concerto di Natale della Corale Padre Corrado Vestri alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla. Per assistere al concerto è necessario prenotare al numero 3331365326.

Lunedì 27 dicembre, nel centro storico di Santa Fiora, alle 10 e 30, si terrà un laboratorio creativo per bambini dal titolo “La città dei desideri” a cui è possibile partecipare prenotando al 3497201387 info@santafioraturismo.it

La sera, alle 21, andrà in scena il suggestivo presepe vivente a cura della Contrada di Santa Fiora.

Martedì 28 dicembre, alle 18, in piazza Garibaldi, “Fuoco d’inverno”, spettacolo di fuoco con magiche creature in abiti candidi ed eterei che riscalderanno le fredde e buie notti d’inverno per riportare tepore agli animi delle persone colmandoli di poesia.

Mercoledì 29 dicembre, alle 16, in piazza Garibaldi, animazione con la scuola di circo: giochi, bolle di sapone e spettacolo finale “GEA”. Gli elfi e gli spiriti della terra giocheranno con i loro attrezzi magici trasportando il pubblico in un mondo fatto di luci, colori e incanto.

Giovedì 30 dicembre, dalle 17 alla mezzanotte, in piazza Garibaldi torna la Fiaccolata. Vengono accese le carboniere ed è possibile acquistare del buon cibo alle frasche, piccoli stand per le vie del centro storico. Per partecipare alla festa è obbligatorio indossare la mascherina e avere il green pass. Saranno posizionati dei cartelli con le misure di sicurezza, saranno effettuati i controlli e sarà vietato sostare davanti agli stand a consumare cibo.

Sabato 1 gennaio, alle 18, concerto di Capodanno della Filarmonica G. Pozzi, dirige il maestro Daniele Fabbrini, con musiche di Verdi, Bizet, Suppè, Mozart e Haan. Prenotazione obbligatoria al numero 3318686621

Domenica 2 gennaio, alle 18, in piazza Garibaldi “Ambaracircus” spettacolo con performance di giocoleria, acrobatica, danza, attrezzi luminosi e fuoco, in collaborazione con il gruppo musicale Ambaradan.

Mercoledì 5 gennaio, alle 17, sotto il Portone “Il carbone magico” di Natascia Curci con Natascia Curci e Vito Galante, spettacolo teatrale per bambini.

Giovedì 6 gennaio, alle 15, in piazza Garibaldi, arriva la Befana con gli spazzanoie, ovvero spazzacamini molto particolari che divertiranno il pubblico con uno spettacolo interattivo di giocolerie ed equilibrismo.