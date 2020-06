LightItBlue: il 5 luglio Londra si accende di blu per celebrare il 72esimo anniversario del National Health Service

Dopo le manifestazioni di vicinanza e sostegno per il Servizio sanitario nazionale britannico durante le prime fasi della pandemia di coronavirus, alcuni luoghi iconici Londra torneranno a illuminarsi di blu per celebrare il 72° anniversario dell’NHS.

Il servizio sanitario nazionale iniziò infatti a servire il paese il 5 luglio 1948 rivoluzionando la sanità britannica e garantendo a tutti l’accesso all’assistenza sanitaria. Il suo ruolo nel corso della pandemia di coronavirus è stato celebrato con cartelloni pubblicitari, striscioni e battiti di mani ogni giovedì sera.

Ma il servizio sanitario rimane cruciale per la vita di tutti i giorni in tutto il paese e avrà un ruolo fondamentale nel salvare vite umane se una seconda ondata di Covid-19 dovesse colpire il paese come molti scienziati prevedono.

Numerosi monumenti di Londra, tra cui The Shard, la OXO Tower e Piccadilly Circus, sono stati illuminati in blu negli ultimi mesi per onorare il NHS e i suoi lavoratori, e ora un’altra manifestazione in blu è in programma per celebrare il suo 72° anniversario.

Le illuminazioni #LightItBlue di sabato 4 luglio non solo onoreranno coloro che hanno cercato di mantenere la nazione in salute negli ultimi mesi, ma anche le organizzazioni che hanno aiutato il NHS durante questo difficile.

Ideato da membri del settore degli eventi e dell’intrattenimento, #LightItBlue mirava a mostrare la gratitudine popolare a coloro che rischiavano la propria salute per prendersi cura degli inglesi malati di Covid-19 e iniziò il 26 marzo, quando oltre 100 tra le più iconiche cattedrali, ponti, castelli, edifici civili e stadi sportivi sono stati illuminati di blu in coincidenza con Clap for Carers.

Da allora, amche altri punti di riferimento internazionali come le cascate del Niagara, la Komazawa Park Olympics Memorial Tower a Tokyo e il Prince’s Palace di Monaco hanno preso parte a questo omaggio per gli eroici operatori sanitari.

Tra i punti di riferimento di Londra che si coloreranno di luce blu il 4 luglio ci sono la National Gallery di Trafalgar Square, la Royal Albert Hall, lo stadio di Wembley, quello di White Hart Lane e altri ancora.