Londra, a Leicester Square quest’estate arriva il Trono di Spade

Sono passati dieci anni dalla prima apparizione sulle TV del Regno Unito di Game of Thrones, Il Trono di Spade, celebre serie divenuta punto di riferimento di tanti telespettatori. E così, oggi, Leicester Square decide di celebrare l’occasione concedendosi il suo Trono di Spade.

I fan del colosso della HBO – o dei romanzi di George RR Martin su cui si basa il prodotto televisivo – conosceranno il trono come appariva la sede del potere nell’universo immaginario del franchise: un mix di coltelli e spade semifusi da cui governa il monarca di Westeros.

Questa versione del Trono di Spade è naturalmente solo una statua e non si sa ancora se sarà abbastanza grande perché qualcuno possa sedercisi: sarà svelata questa estate come parte del percorso di sculture Scenes in the Square unendosi quindi ai bronzi ispirati a artisti del calibro di Wonder Woman, Harry Potter e Paddington, che sono stati svelati per la prima volta nel febbraio 2020. Il percorso rimarrà al suo posto almeno fino al 2023, quindi c’è ancora tutto il tempo per ammirare di persona le opere.