Londra, rivoluzione dei trasporti nella City per favorire pedoni e biciclette: ecco le novità

Per la maggior parte dei lavoratori o in generale dei frequentatori della City di Londra, viaggiare dentro e fuori lo Square Mile è stato davvero complicato negli ultimi mesi: i marciapiedi stretti, il traffico intenso e le orde di pendolari non rendono lo spostamento verso l’ufficio troppo sicuro dal punto di vista del distanziamento sociale.

Tuttavia, i nuovi cambiamenti messi in atto da Transport for London (TfL) hanno visto una delle strade più trafficate di Londra completamente trasformata nel tentativo di renderla più sicura: parliamo di Bishopsgate, il corridoio principale che collega Shoreditch al London Bridge, con pendolari da London Bridge, Fenchurch Street, Bank e Liverpool Street che brulicavano nell’area in un normale giorno pre-lockdown.

Ma man mano che ci si avvicina al giorno in cui più persone dovranno rientrare negli uffici, si è reso sempre più chiaro il fatto che la situazione precedente non era il modo sicuro per contrastare la diffusione del virus.

Così i cambiamenti di TfL sono stati ufficialmente messi in atto il 31 agosto, nel tentativo di incoraggiare le persone a camminare o andare in bicicletta per andare al lavoro.

I punti salienti del provvedimento includono restrizioni temporanee al traffico, piste ciclabili più sicure e marciapiedi più ampi. Nel dettaglio, in tema di restrizioni al traffico, non è possibile per i veicoli a motore accedere tra Middlesex Street e Liverpool Street, o tra Leadenhall Street e Fenchurch Street. Queste modifiche sono attive solo nei giorni feriali dalle 7:00 alle 19:00.

Una serie di divieti è stata inoltre introdotta nelle strade lungo Bishopsgate 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

Worship Street (solo a sinistra, eccetto autobus)

Artillery Lane (solo svolta a sinistra)

Middlesex Street (solo svolta a sinistra)

Liverpool Street (solo svolta a destra)

Cornhill (solo avanti e sinistra)

Lombard Street (rimane avanti e solo a sinistra)

Fenchurch Street (solo a sinistra)

Gracechurch Street a Fenchurch Street (in direzione nord, tranne per autobus e biciclette)

Sono stati inoltre completati i lavori per un importante aggiornamento temporaneo di 3,7 km di una vecchia pista ciclabile, CS7, nel sud-ovest di Londra. Il lavoro a Balham e Tooting ha aggiunto nuove sezioni di piste ciclabili protette al percorso esistente, che è uno dei più trafficati di Londra, rendendolo molto più sicuro e più attraente per le persone che desiderano andare in bicicletta nell’area e nel centro di Londra e oltre.

Il percorso segue una sezione trafficata della Northern line nel sud-ovest di Londra e contribuirà ad alleviare la pressione sui trasporti pubblici per le persone che viaggiano tra quell’area, il centro di Londra e oltre.

Sadiq Khan, il sindaco di Londra, ha dichiarato: “Sono lieto che le nostre nuove e coraggiose misure per aumentare gli autobus, gli spostamenti a piedi e in bicicletta a Bishopsgate siano entrate in vigore. Con un numero crescente di persone che tornano nel centro di Londra, è più importante che mai che facciamo tutto il possibile per evitare un dannoso recupero automobilistico che danneggerebbe la salute e l’economia dei londinesi. Creando più spazio per camminare e andare in bicicletta, i nostri piani Streetspace for London stanno contribuendo a sostenere una ripresa sostenibile per la nostra città “.