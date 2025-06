Macchina di Santa Rosa 2025, Dies Natalis montata in anticipo a San Sisto: lavori al via dal 16 giugno

Sarà montata anticipatamente la Macchina di Santa Rosa “Dies Natalis” in Piazza San Sisto. Lo ha stabilito la giunta comunale di Viterbo, che nella riunione di martedì 10 giugno ha ufficializzato l’intenzione, già nell’aria da tempo, di anticipare l’installazione della struttura per celebrarne il valore simbolico nell’ambito dell’anno giubilare. L’esposizione dovrebbe partire dalla fine di giugno, con l’avvio dei lavori di allestimento e montaggio nelle settimane precedenti. I preparativi cominceranno lunedì 16 giugno con l’apertura del cantiere per il montaggio del ponteggio che, come ogni anno, sarà collocato di fianco alla chiesa di San Sisto, nella piazza omonima.

L’ordinanza e le modifiche alla viabilità

Contestualmente, è già stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune l’ordinanza di disciplina del traffico, con validità a partire dalle ore 6:00 del 16 giugno. Il provvedimento dispone il divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza San Sisto, nel tratto compreso tra il fornice pedonale accanto a Porta Romana e l’ingresso carrabile della chiesa. Sarà però consentita la sosta ai mezzi della ditta Fiorillo Srl, incaricata dal Comune per l’installazione del ponteggio. L’ordinanza prevede inoltre che i veicoli della stessa impresa e delle eventuali ditte subappaltatrici possano transitare, in deroga ai divieti in vigore, all’interno delle mura civiche e nelle ZTL anche se superiori a 3,5 tonnellate.

Tempi legati alle operazioni tecniche della ditta

La data ufficiale dell’esposizione resta subordinata alle tempistiche operative dell’impresa incaricata, che dovrà procedere con il montaggio della Macchina secondo modalità già collaudate nelle edizioni precedenti. Il progetto di anticipare l’installazione si inserisce in una più ampia cornice di valorizzazione della manifestazione turistico-culturale legata al tradizionale Trasporto della Macchina di Santa Rosa. L’iniziativa mira infatti ad aumentare la visibilità e il valore simbolico dell’evento, anche in relazione all’anno giubilare, offrendo ai visitatori e ai cittadini la possibilità di ammirare la Macchina per un periodo più lungo del consueto.