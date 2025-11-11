Marino Santinelli finalista al concorso “Trame da Film” con Parole in Movimento

Non è salito sul podio, ma ha conquistato un riconoscimento che vale più di un trofeo: il montaltese Marino Santinelli è tra i finalisti della sezione Libro edito per il cinema del concorso “Trame da Film”, promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) nell’ambito del festival “Lo Scrittore, il Libro, il Lettore”, svoltosi lo scorso 1° novembre al PalaSI di Terni. La cerimonia di premiazione, presieduta dal prof. Natale Antonio Rossi, presidente della FUIS, ha visto la partecipazione di editori e professionisti del settore, tra cui Jean Luc Bertoni, della casa editrice omonima.

Un premio che guarda al cinema

Oltre all’attestato di merito, il riconoscimento offre un’importante opportunità: il libro segnalato verrà inserito nel circuito degli operatori del settore audiovisivo – produttori, sceneggiatori, registi – per una possibile valutazione cinematografica. Per Marino Santinelli, la finale rappresenta un passo significativo nella sua carriera: Parole in Movimento, già apprezzato da critica e lettori, viene ora riconosciuto anche per le sue potenzialità visive e narrative. “Il libro nasce dal desiderio di raccontare emozioni e relazioni in modo dinamico, come se le parole stesse avessero un ritmo, un respiro, un movimento”, aveva raccontato l’autore in una recente intervista.

Orgoglio per la comunità montaltese

La partecipazione alla fase finale del concorso è motivo di orgoglio per Montalto di Castro, che vede un suo concittadino distinguersi in ambito letterario e cinematografico. Il riconoscimento apre inoltre la strada a nuove prospettive di adattamento filmico, che potrebbero dare al testo una nuova vita sullo schermo.