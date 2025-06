Medioevo in Vespa a Orte: primo raduno nazionale tra storia e motori

Orte si prepara ad accogliere, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, il primo raduno nazionale “Medioevo in Vespa”, evento organizzato dal Vespa Club locale e valido per il campionato turistico nazionale. L’iniziativa punta a coniugare la passione per la Vespa, simbolo intramontabile del design e dello stile italiano, con la valorizzazione del borgo medievale ortano, tra scorci pittoreschi e vicoli in pietra.

Una sfilata tra storia, motori e paesaggi della Tuscia

Il momento centrale del raduno sarà domenica 29 giugno, con centinaia di Vespe attese da tutto il territorio nazionale. I partecipanti, a bordo dei loro mezzi, attraverseranno le vie del centro storico offrendo ai visitatori un suggestivo colpo d’occhio tra motori rombanti e architetture antiche. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per scoprire le tradizioni e l’ospitalità di Orte, che con la sua storia e il suo patrimonio rappresenta una delle mete più caratteristiche della Tuscia.

Iscrizioni aperte fino al 15 giugno

Le iscrizioni per “Medioevo in Vespa” sono aperte fino al 15 giugno 2025. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail orte@vespaclubditalia.it oppure contattare i numeri 333 225 8139 (Michele) e 329 321 1360 (Flavio). Come recita lo slogan scelto per l’evento, “Nel cuore antico di Orte, dove le pietre raccontano storie di cavalieri e viandanti, i ruggiti delle Vespe si fondono al respiro del tempo”. Un appuntamento che unisce passione motoristica e promozione del territorio.