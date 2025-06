Mercatini del ‘600 a Bassano Romano: dal 4 al 6 luglio rievocazioni storiche, taverne e cortei

Dal 4 al 6 luglio 2025 Bassano Romano si prepara ad accogliere una nuova edizione dei Mercatini del ‘600, storica rievocazione che ogni anno anima il borgo viterbese con ambientazioni d’epoca, specialità gastronomiche e momenti di festa. L’intero centro storico si trasforma in un museo a cielo aperto, grazie a figuranti in costume, artigiani, sbandieratori e attori che ricreano atmosfere e scene della prima metà del XVII secolo. L’iniziativa, nata nel 1994 con l’intento di valorizzare la storia locale e la villa Giustiniani, oggi è uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio.

Tradizioni culinarie e rievocazioni storiche

Il cuore della manifestazione resta la proposta enogastronomica, con taverne dislocate nelle piazze e nei vicoli che offriranno piatti ispirati alle ricette del Seicento, accanto a specialità locali. Tra gli appuntamenti centrali il corteo storico che partirà dal portone della Villa Giustiniani e la rievocazione dell’elevazione del Marchesato a Principato nel 1644, voluta da Papa Innocenzo X. La rappresentazione si svolgerà la domenica sera davanti alla villa, con narratore, figuranti e scene ricostruite sulla base dei documenti storici.

Una festa diffusa tra arte, spettacoli e musica barocca

Ad arricchire la rassegna saranno spettacoli teatrali, mostre, concerti di musica barocca e animazioni per ogni fascia d’età. Il borgo ospiterà anche giocolieri, danze storiche e performance itineranti, in un’atmosfera curata nei minimi dettagli, dagli allestimenti ai costumi storici. I Mercatini del ‘600 si confermano così non solo come una rievocazione storica, ma come una vera festa di comunità, in grado di coniugare divulgazione, spettacolo e valorizzazione del patrimonio culturale.