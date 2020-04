Montalto, Benni annuncia un rimpasto di giunta

“Oggi abbiamo concluso il lavoro stabilito da tempo in maggioranza, ma che abbiamo dovuto interrompere a causa dell’emergenza sanitaria in atto. I consiglieri comunali che non lo avevano già fatto e gli assessori hanno rimesso nelle mie mani le loro deleghe, per darmi la possibilità di varare una nuova giunta che dovrà affrontare la seconda fase dell’emergenza stessa”. Con questo post Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Montalto di Castro il vicesindaco Luca Benni, alla guida dell’ente dopo la sospensione del sindaco Sergio Caci, annuncia un rimpasto in seno all’amministrazione

“Li ringrazio per questo atto di generosità nei confronti dei cittadini di Montalto e Pescia e fiducia reciproca. – continua Benni – A breve comunicherò le deleghe assegnate, che saranno il frutto del lavoro di squadra al quale siamo da sempre abituati”.