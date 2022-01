Montalto di Castro, Andrea Rossi nominato amministratore delegato e direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Andrea Rossi è il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. La sua nomina, della durata di 3 anni, è stata ufficializzata dal nuovo Consiglio di amministrazione dell’Università riunitosi il 10 gennaio.

Andrea Rossi è Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma dal 2018. Vice-Presidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (Codau) esprime così Il suo impegno per l’Ateneo: “Sono molto onorato di ricevere questo incarico così prestigioso da parte del Presidente Carlo Tosti e del Consiglio di Amministrazione che desidero ringraziare insieme ai due Enti Promotori Associazione Campus Bio-Medico e Campus Bio-Medico S.p.A. per avermi sempre sostenuto e incoraggiato in questi anni – ha detto Andrea Rossi – Continuerò a mettere a servizio dell’Istituzione la mia passione e professionalità per favorire lo sviluppo di una università che nei suoi quasi trent’anni di vita ha saputo dimostrare un grande dinamismo e una spiccata capacità di cogliere le opportunità di progresso. L’innovazione, l’internazionalizzazione, la multidisciplinarietà la spinta alla ricerca scientifica e alla terza missione sono i nostri obiettivi, mettendo sempre al primo posto l’impegno per una formazione integrale degli studenti e per la centralità della persona”.

“Sono certo che la competenza e la profonda conoscenza dell’ateneo di Andrea Rossi – commenta Carlo Tosti, Presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma” – permetteranno all’Università Campus Bio-Medico di Roma di proseguire nel suo sviluppo di raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, in una collaborazione con gli altri organi dell’università, tutto il personale e con la neonata Fondazione PUCBM”.

Nato a Civitavecchia il 1° marzo 1980 e originario di Montalto di Castro in Provincia di Viterbo, dove ha vissuto per i suoi primi 20 anni, Rossi si è laureato in Economia e Commercio con lode nel 2004 presso la Luiss Guido Carli di Roma. Nel 2005 ha avuto esperienze presso Iccrea Banca per poi passare nel 2006 al Credito Cooperativo nel settore Revisione. Il suo percorso professionale presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma prende le mosse nel 2006: qui ricopre dapprima il ruolo di Assistente del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, poi di Segretario Operativo della Direzione Amministrativa, quindi di Coordinatore Economico-Finanziario fino a diventare Dirigente Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria (2014-2018). Da maggio 2018 è Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Direttore Amministrativo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e da novembre 2021 è Vice-Presidente del Codau.