L’amministrazione comunale di Montalto di Castro in via precauzionale ha annullato gli eventi della settimana in programma sul territorio. Gli eventi annullati riguardano le seguenti date: 28 febbraio celebrazione Giorno del Ricordo in memoria degli italiani vittime delle Foibe e dell’Esodo; 29 febbraio e 1 marzo “Sesto Campionato nazionale Cani Cross” al parco naturalistico e archeologico di Vulci; 1 marzo “Carnevalando” a Montalto Marina.