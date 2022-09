Montalto, l’ass. Insieme: “Il comune di non aderisce alla settimana europea dello sport Anci”

Riceviamo dall’Ass. Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

Una brutta notizia, che oggi ci troviamo purtroppo a dover sottolineare: lo scorso 2 settembre l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha scritto a tutti i comuni chiedendo di aderire alla “Settimana Europea dello Sport” dal 23 al 30 settembre 2022, organizzando con il coinvolgimento delle associazioni un evento di piazza, aperto al pubblico e finalizzato a trasmettere il valore della pratica sportiva e ad incrementare l’adozione di uno stile di vita più attivo, corretto e sano.

Si trattava di un progetto, a costo 0, finanziato direttamente dalla Comunità Europea e gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Sport e Salute S.p.A. In particolare, oltre alla settimana dal 23 al 30 settembre, era indicata la data del 24 settembre per dare vita alla “Notte Bianca dello Sport” denominata BeActiveNight.

Lo hanno fatto? NO. Abbiamo controllaro sul sito e il comune non comapre nella mappa degli eventi. Allora increduli abbiamo chiamato il numero telefonico di riferimento del dipartimento e ci hanno confermato che nessuna richiesta è stata inviata dal Comune di Montalto e che ormai i fondi stanziati sono stati tutti assegnati. Una grande occasione persa!

Un’occasione di condivisione col mondo delle associazioni sportive per promuovere e farle promuovere, coinvolgendo, anche a costo 0, le attività di Montalto e Pescia. Eppure leggendo il programma elettorale dell’Amministrazione comunale si legge ..“attiveremo una stretta collaborazione con tutte le realtà presenti sul territorio… verrà organizzata la “Giornata dello sport”, un momento di aggregazione sociale e divulgazione della cultura sportiva”…

Belle parole, veramente belle parole, eppure, ad oggi, occorre sottolineare alcuni punti di caduta del mondo dello sport, tralasciando la situazione al momento ancora precaria del palazzetto dello sport riguardante la piscina. Nonostante 8 variazioni di bilancio effettuate dal 12 giugno ad oggi, nonostante il contributo di Enel60 a Fondazione Vulci per l’organizzazione di eventi, ad oggi, 30 settembre, ci troviamo che:

non c’è traccia di alcun evento della settimana europea dello sport Anci

Non è stato avviato il “Bonus Giovani” che aveva incentivato ed aiutato numerose famiglie e associazioni negli anni scorsi

Non c’è traccia né data per la Maratonina di Vulci, evento storico del nostro paese

Nemmeno 1 euro del contributo Enel60 a Fondazione Vulci è stato dedicato agli eventi sportivi

Come si dice: “Se il buongiorno si vede dal mattino”…