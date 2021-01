Montalto, Mazzoni (PD): “Tanto fumo e nulla di concreto: questa gestione amministrativa la pagheremo noi e i nostri figli”

Riceviamo da Quinto Mazzoni e pubblichiamo

Debiti fino al 2040 circa! A Montalto di Castro tra rate ed interessi abbiamo un debito enorme, una cifra pari a circa trentamilioni di euro.

Il 30 dicembre, alla seduta del Consiglio comunale, ho interrogato il sindaco facente funzione e la giunta sui mutui accesi da questa amministrazione: abbiamo circa tremilioni di euro di rata annua tra quota capitale e interessi, denaro in parte speso da questa maggioranza, in parte da spendere con i nuovi mutui richiesti, per circa seimilioni di euro, che serviranno per far partire dei lavori in campagna elettorale… che sia ormai alle porte?

Vediamo tanto fumo, debiti e nulla di concreto. Questa bellissima, irresponsabile gestione amministrativa la pagaheremo tutti noi cittadini e tutti i nostri figli, perché non ne usciremo forse neanche nel 2040!

Quello che, purtroppo, va sottolineato è che di questo denaro che dovremo restituire non ne troviamo giovamento, se qualcuno è in grado di farlo, può spiegarci cortesemente come sono stati impiegati i nostri soldi, quali opere sono state eseguite, cosa ci troviamo per il futuro? Perché attualmente , Montalto e Pescia appaiono nell’abbandono e nel degrado , come mai è stato prima!

La situazione è abbastanza drammatica, per quello che vediamo, eccetto poche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e alcune con risultati disastrosi. Abbiamo una marea di debiti ed il rischio concreto, vista la volontà di questa maggioranza, che continua a richiedere mutui sulle nostre spalle, di sprofondare sempre più in basso, sommersi da rate ingenti e nessuna prospettiva di crescita futura.

Ci indebitano ma allo stesso tempo vendiamo immobili del nostro patrimonio, di proprietà di tutti noi cittadini. Insomma quale il futuro per i nostri figli, eccetto buchi finanziari da capogiro e proprietà immobiliari di cui presto non potranno più né vantarne il possesso, quali cittadini, né usufruirne? Amministrare non era forse fare il bene del paese e dei suoi componenti?

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale