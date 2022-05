Montalto2022, Corona: “Non condivido quasi nessuna attuale visione di futuro: non mi ricandido”

Riceviamo da Giovanni Corona e pubblichiamo

Care cittadine, cari cittadini, cari amici,

come sapete in questo periodo con il gruppo civico che rappresento e sopratutto con forza italia in cui mi onoro di militare da quando ho iniziato a fare politica, insieme al mio amico sindaco Sergio Caci abbiamo cercato di creare una lista, frutto di un mix tra esperienza e tante novità, che potesse dare la speranza di un nuovo slancio guardando al futuro.

Nel farlo abbiamo anche provato ad accordarci con alcune altre liste in modo da mandare un messaggio di aggregazione e condivisione di temi e priorità per Montalto e Pescia. Non ci dobbiamo nascondere nel dire che gli ultimi due anni, per varie vicissitudini tra cui l’assenza del nostro sindaco per 18 mesi, sono stati segnati da problemi di diversa entità che non hanno permesso, al sottoscritto in primis, di portare avanti gli obiettivi con la stessa efficacia di sempre. Il 12 giugno sarete chiamati ad eleggere la nuova amministrazione comunale e nel farlo mi auguro scegliate il miglior progetto e le migliori proposte.

Scegliete bene, scegliete le persone giuste. Quelle buone, quelle genuine, non quelle che utilizzano espedienti esterni per emergere mettendo in difficoltà chi gli sta accanto anche sotto il profilo personale

Non condividendo a pieno quasi nessuna attuale visione di futuro ho preferito fare un passo indietro e non ricandidarmi. Ritengo la politica una cosa seria e che va fatta in modo convinto: solo così si potrà fare il bene dei cittadini.

In questi anni ho sempre messo la mia persona a disposizione di tutti, anche sacrificando la mia vita privata, ed abbiamo raggiunto ottimi traguardi.

Finirò con amore e passione nel prossimo mese il mio mandato elettorale ottenuto nel 2017 con le tantissime preferenze, frutto evidente del gradimento del lavoro svolto negli anni passati.

Dal 12 giugno non siederò più in consiglio comunale ma continuerò, col mio gruppo e con il mio solito modo di fare, aperto all’ascolto e volto al rispetto delle persone, a fare politica in mezzo a voi.

Grazie a tutti gli amici, alle associazioni e ai compagni di viaggio che sono stati con me in questo lungo percorso. Porterò nel cuore ogni singolo ricordo di questa avventura decennale e ci sarò sempre per chi ne avrà bisogno e per chi vorrà condividere idee e progetti per un futuro migliore. Sempre con il sorriso in tasca e la speranza nel cuore.

Vi abbraccio, ad maiora,

Giovanni Corona