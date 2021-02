Morto a 100 anni Sir Tom Moore: il capitano era diventato un eroe nazionale inglese raccogliendo fondi per la lotta al Covid

Il capitano Sir Tom Moore, diventato un eroe nazionale in Inghilterra dopo aver raccolto oltre 32 milioni di sterline per l’NHS – il servizio sanitario nazionale britannico – facendo giri a piedi nel suo giardino con il suo deambulatore, è morto oggi all’età di 100 anni.

Moore era stato portato in ospedale domenica, dopo essere stato curato per un po ‘di tempo per una polmonite ed essere risultato positivo al Covid la settimana scorsa. Ieri il Bedford Hospital aveva comunicato come il capitano fosse stato raggiunto da membri della sua famiglia. In una dichiarazione di oggi, le figlie di Sir Tom, Hannah Ingram-Moore e Lucy Teixeira, hanno dichiarato: “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro padre, il capitano Sir Tom Moore. Siamo così grate di essere state con lui durante le ultime ore della sua vita; Hannah, Benjie e Georgia al suo capezzale e Lucy su FaceTime. Abbiamo passato ore a chiacchierare con lui, ricordando la nostra infanzia e la nostra meravigliosa madre. Abbiamo condiviso risate e lacrime insieme”. Il suo impegno era stato riconosciuto dalla regina, su proposta di Boris Johnson, con il cavalierato e il titolo di sir durante una cerimonia al castello di Windsor nell’estate del 2020.