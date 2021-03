Musica, Black Snake Moan rappresenterà l’Italia al SXSW Festival di Austin in Texas

Ph: Fabrizio Farroni

“Sono felice di annunciare la mia presenza all’edizione virtuale di questo anno del SXSW (Austin,Texas) come rappresentante italiano insieme ad altri artisti del nostro panorama musicale indipendente”: Black Snake Moan, musicista di Tarquinia, dà notizia sui propria social della propria presenza al festival statunitense assieme ad altri esponenti del sound Indie italiano.

BSN sarà nello stand Italian Music Esperience a rappresentare la musica italiana in un contesto di alto livello che ha già visto come protagonisti, in passato, gruppi e artisti di alto calibro: il festival di Austin rappresenta uno dei punti di riferimenti statunitensi e mondiali in questo ambito musicale e la presenza in questo contesto è un’ulteriore conferma della crescita del progetto musicale dell’artista tarquiniese.

Purtroppo, per le note vicende sanitarie mondiali, Black Snake Moan non potrà essere presente in Texas. Sarebbe, per lui, stata la seconda esperienza statunitense dopo quella di inizio 2020 all’International Blues Challenge a Memphis, in cui si era già trovato a rappresentare il blues italiano in un contesto internazionale.