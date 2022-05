Nel Duomo di Tarquinia il Giubileo delle Monache Passioniste

Riceviamo e pubblichiamo

Il 3 maggio 1771 il Monastero della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, primo ed unico fondato da San Paolo della Croce, apriva le porte alla tarquiniese Madre Maria Crocifissa di Gesù Costantini e alle prime monache passioniste. La vestizione solenne delle religiose avvenne nel Duomo di Tarquinia, quindi, dopo una grande processione che i snodò per le vie principali della città, iniziò la vita claustrale del primo nucleo monastico femminile delle Passioniste. Dal primo germoglio di Tarquinia in 250 anni sono fiorite le fondazioni di tanti monasteri, oggi riuniti in Congregazione, che irradiano in tutto il mondo il carisma di San Paolo della Croce.

In ricordo e in ringraziamento di quel giorno così importante per la storia di Tarquinia e della Chiesa universale, 250 anni dopo, martedì 3 maggio, alle ore 16.30, nel Duomo della città sarà celebrata una Solenne Eucaristia, presieduta dal Vescovo Mons. Gianrico Ruzza. Per questa straordinaria occasione giubilare, in via eccezionale, parteciperanno alla celebrazione le stesse monache passioniste di Tarquinia, che sono tuttora una presenza spirituale significativa e ricca di frutti di grazia per la Diocesi intera. Concelebreranno numerosi presbiteri e padri passionisti. Il canto liturgico sarà eseguito dalla Cappella musicale del Duomo, diretta dal Walter Rosatini e accompagnata all’organo dal maestro Luca Purchiaroni.