Night of stone: il video di Black Snake Moan girato nella prima cabina di registrazione a gettoni d’Italia

La prima data del tour estivo: quale occasione migliore per registrare un video? Ancor meglio se abbinato alla curiosità di farlo nella prima cabina di registrazione “a gettoni” d’Italia.

Ecco il risultato: da qualche ora è online su YouTube e Facebook “Night of stone”, clip video di Black Snake Moan registrato a Manifattura Tabacchini.

“Dalla Third Man Records di Nashville dell’ultimo tour in USA a LoudLift Recordings di Firenze. – racconta Marco – La prima cabina di registrazione “a gettoni d’Italia” a Manifattura Tabacchi. LoudLift Recordings è la versione contemporanea della recording booth del 1947 della Third Man Records di Jack White a Nashville; abbiamo avuto modo di registrare in entrambe le cabine e devo dire che in Italia non abbiamo nulla da invidiare. Ho coinvolto Pippo Goofy Rossi nella registrazione di “Night of Stone”: è stato davvero fantastico.”