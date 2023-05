No Name: a Tarquinia Lido c’è ancora il segreto sulla novità dell’estate 2023

La sorpresa dell’estate tarquiniese si chiama No Name.

C’è ancora riserbo quasi totale sulla novità della stagione 2023 di Tarquinia Lido, ma chi ha potuto scoprire qualcosa tra segreti e attesa preannuncia un’idea entusiasmante.

Insomma, non appena questi ultimi giorni di cielo grigio lasceranno, dalla prossima settimana, spazio al sole e all’azzurro che annunciano l’estate, i tarquiniesi e i turisti potranno scoprire qualcosa in più su quella che, a quanto si dice, sarà una splendida new entry tra le location per pomeriggi di divertimento, happy hour e serate in relax. Il countdown è scattato: No Name è pronta a svelare il mistero. Pronti per una grande estate a Tarquinia Lido?