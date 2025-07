Notte Rosa 2025 a Vitorchiano: musica, sapori e tradizione nel Borgo Sospeso il 5 luglio

Torna sabato 5 luglio a Vitorchiano la Notte Rosa 2025, manifestazione estiva organizzata dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni locali. L’evento, con inizio alle 19 e proseguimento fino a notte inoltrata, animerà il centro storico del borgo con un programma ricco e variegato pensato per offrire un’esperienza immersiva tra intrattenimento, tradizione e gusto. Vie, piazze e scorci panoramici saranno allestiti con luci e decorazioni in tonalità rosa, trasformando Vitorchiano in uno scenario suggestivo tutto da esplorare.

Musica dal vivo e performance per tutti i gusti

La musica sarà il filo conduttore della serata, con concerti dal vivo, dj set e spettacoli itineranti in grado di coinvolgere visitatori di tutte le età. L’intero centro storico del cosiddetto “Borgo Sospeso” – soprannome che richiama la sua posizione dominante sulla vallata sottostante – sarà attraversato da suoni e atmosfere in grado di valorizzare l’architettura e le caratteristiche storiche del paese. Le esibizioni si alterneranno nei diversi punti del borgo, contribuendo a creare un ambiente dinamico e partecipato.

Gastronomia locale e spirito di comunità

Accanto alla musica, grande spazio sarà dedicato all’enogastronomia con stand curati dalle associazioni del territorio che proporranno piatti tipici e specialità locali. I visitatori potranno gustare le eccellenze del patrimonio culinario della Tuscia, accompagnati da un’accoglienza calorosa e da un clima di condivisione e convivialità. La Notte Rosa si conferma così uno degli appuntamenti centrali dell’estate vitorchianese, capace di unire tradizione, promozione del territorio e socialità. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare i canali social del Comune di Vitorchiano e delle realtà coinvolte.