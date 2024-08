Nuova giornata di “Svuota tutto” con Sei Toscana a Santa Fiora

Giovedì 1° agosto, dalle 9 alle 13, torna l’iniziativa “Svuota tutto” a Santa Fiora! Promossa dal Comune in collaborazione con Sei Toscana, questa giornata di raccolta speciale dei rifiuti è l’occasione perfetta per liberarsi degli oggetti ingombranti e non più utilizzati. La stazione ecologica itinerante sarà allestita nella zona di Fontespilli, in via Fratelli Rosselli, lungo la provinciale.

Cosa Portare e Come Partecipare

Le utenze TARI del Comune di Santa Fiora potranno conferire una vasta gamma di oggetti, tra cui mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto e olio. Per accedere al servizio, sarà necessario presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.

Informazioni Utili

Non perdete questa preziosa opportunità per fare pulizia e contribuire alla gestione sostenibile dei rifiuti nella nostra comunità! Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0564 965 327.