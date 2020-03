Nuovi giochi nel giardino della scuola dell’infanzia di Pescia Romana

Riceviamo e pubblichiamo

In attesa del termine dell’emergenza sanitaria, che ha costretto tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di continuare l’attività scolastica da casa, l’amministrazione comunale si sta impegnando per migliorare le attività all’aperto dei bambini quando rientreranno nei plessi scolastici. Sono in fase di installazione, nel giardino della scuola dell’infanzia di Pescia Romana, giochi step2, una torre gigante, un fortino-rifugio e diversi giochi colorati a molla.

«Una nota di colore e un’offerta in più per i nostri bambini – dichiara la consigliera comunale delegata all’edilizia scolastica, Ornella Stefanelli – che durante le giornate di sole potranno divertirsi nei giardini della scuola facendo funzione educativa all’aperto e attività fisica in compagnia».

Sono in corso d’opera invece le procedure di affidamento dei lavori di efficientamento energetico delle scuole di Montalto di Castro e Pescia Romana.