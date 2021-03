Nuovo casting per bambini residenti nella Tuscia e nel Lazio

Riceviamo e pubblichiamo

Le società Bartleby, produttrice associata di diversi ed importanti progetti cinematografici e televisivi di successo, come le serie Suburra e Zero Zero Zero, ha avviato i casting online per la ricerca dei quattro bambini protagonisti di un importante film che si girerà a Roma e nel Lazio da fine agosto 2021.

Il lungometraggio vedrà protagonisti assoluti i quattro giovani (una femmina e tre maschi), legati da una forte amicizia. Un legame che li porterà a condividere un’avventura speciale, nell’estate romana del 43′, in piena guerra.

I responsabili del casting del film stanno cercando i seguenti profili, tra bambini anche senza esperienza di set:

– Bambina età anagrafica 8-10 anni max. Molto simpatica, estroversa, determinata, con un che di buffo ed inconsueto nell’aspetto, magari dal fisico un po’ paffuto. Per ragioni di inflessione dialettale, la bambina dovrà essere residente preferibilmente nel Lazio o nelle regioni del Sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia);

– Bambino età anagrafica 8-10 anni max. Fisico asciutto, agile, svelto, scuro di capelli, un po’ teppistello. Per ragioni di inflessione dialettale deve essere residente nel Lazio;

– Bambino età anagrafica 8-10 anni max. Simpaticissimo, dal fisico robusto e paffuto. Per ragioni di inflessione dialettale il bambino dovrà deve essere preferibilmente residente nelle regioni del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna);

– Bambino età anagrafica 10-12 anni max. Dai colori chiari, dai lineamenti belli e delicati, con un fisico normale. Deve essere preferibilmente residente del Lazio o senza particolari inflessioni dialettali.

Il lavoro dei bambini selezionati sarà regolarmente retribuito e per partecipare alle selezioni del casting basta inviare un breve video di presentazione del bambino che si vuole candidare alla mail bambiniultimavolta@gmail.com dal 3 al 13 marzo 2021.



Nella mail a cui verrà allegato il video bisognerà specificare: nome, cognome, data di nascita, città di residenza del bambino e recapito dei genitori.

Alla mail andrà anche allegata la liberatoria per autorizzare il minore a partecipare al casting, che può essere scaricata all’indirizzo www.bartlebyfilm.com/casting.html.