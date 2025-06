Oak Festival a Bassano in Teverina: tre giorni di musica e convivialità dal 27 al 29 giugno

Si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 la prima edizione dell’Oak Festival, nuovo appuntamento musicale in programma a Bassano in Teverina. Il festival, a ingresso gratuito, sarà ospitato nella suggestiva area verde della Madonna della Quercia e offrirà tre giorni di musica dal vivo, convivialità e aggregazione. La manifestazione è promossa dal Comitato Festeggiamenti Santi Fidenzio e Terenzio, con l’intento di valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del paese e proporre un’occasione di incontro aperta a tutti.

Il programma: contest, DJ set e il live di Lowlow

Il programma prenderà il via venerdì 27 giugno alle ore 18 con l’“Aperitivo sotto la Quercia”, seguito alle 21:30 da un contest musicale in collaborazione con Astro Beat Studio, realtà viterbese attiva nella produzione musicale. A chiudere la serata sarà il DJ set di Luca Abati, artista originario di Bassano. Sabato 28 giugno si ripeterà la formula con l’aperitivo alle 18 e, alle 21:45, l’esibizione del vincitore del contest che aprirà il live di Lowlow, nome di rilievo nel panorama rap italiano. La serata si concluderà con il DJ set di Andrea Crocicchia e Michele Telli.

Domenica il gran finale con il pranzo all’aperto

L’ultima giornata dell’Oak Festival, domenica 29 giugno, sarà dedicata a un momento più raccolto e informale. In programma il “Pranzo sotto la Quercia”, occasione pensata per condividere un momento di convivialità all’aria aperta, tra musica, natura e socialità. L’ingresso all’Oak Festival è libero per tutte le serate e per l’intera durata della manifestazione.