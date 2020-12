Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania si impone nettamente su Aversa

Riceviamo e pubblichiamo

Una Maury’s Com Cavi Tuscania davvero determinata supera 3/0 la Normanna Aversa Academy nell’incontro valido per l’ultima giornata di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Gli ospiti riescono a resistere ai ragazzi di Paolo Tofoli solo nel primo parziale 25/22, ma poi devono cedere alla maggiore tecnica dei padroni di casa (25/19 e 25/14).

Lo starting six dei laziali vede Marsili al palleggio con Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola di banda, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Tomasello risponde Alfieri in cabina di regia con Cester opposto, centrali Fortes e Bonina, Darmois e Sacripanti di banda, libero Calitri.

Si parte punto a punto con il Tuscania avanti. A metà del set i padroni di casa provano ad allungare 13/10. Un imperioso muro di Marsili su Darmois costringe Tomasello a fermare il tempo 16/12. Reazione degli ospiti che si riportano sotto 22/21, Tofoli chiama il primo time-out. Attacco fuori misura di Boswinkel parità 22/22. Ancora un muro di Marsili assegna a Tuscania il primo set-point. Tomasello chiama il suo secondo time-out 24/22. Muro di Ceccobello e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il primo parziale 25/22.

Parte in equilibrio il secondo set. Tuscania prova ad allungare 7/5, Tomasello sostituisce Sacripanti con Mille. Boswinkel chiude con un pallonetto un’azione prolungata, 13/10, Aversa ferma il tempo. Bel muro a tre del Tuscania che allunga 15/11. Ace di Cesare Gradi, massimo vantaggio 16/11, Tomasello ferma di nuovo il tempo. Aversa sostituisce Cester con Bongiorno. Tocco delizioso di capitan De Paola 19/14. Nel Tuscania, dentro Catinelli per Cioffi per il servizio. Primo tempo di Ceccobello 22/16. Nelle file degli ospiti fuori Mille per Sacripanti. Boswinkel trova il mani furori per il primo set -point. Nel Tuscania dentro Skuodis per Ceccobello per il servizio 24/18. Il primo tempo di Cioffi assegna il secondo parziale ai padroni di casa 25/19.

Il terzo set inizia con un capitan De Paola in grande evidenza, un suo spettacolare recupero consente ai suoi di allungare 5/2. Tomasello ferma il tempo. Ancora De Paola 6/2. Mani fuori di Boswinkel, massimo vantaggio Tuscania 10/3. Tomasello prova a scuotere i suoi, dentro Ricco e Diana. Muro di Ceccobello, ancora massimo vantaggio per i padroni di casa 14/6. Secondo time-out chiesto d Aversa. Nell’Aversa dentro Conte per Darmois. Primo tempo vincente di Ceccobello 17/7. Doppio cambio per Tofoli, dentro Catinelli per Ceccobello e Menichetti per Cioffi. Ace di Catinelli 20/11. Primo tempo di Menichetti ed è il primo match-point per i padroni di casa 24/13. Ancora un bel primo tempo vincente di Menichetti e la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica il match 25/14.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – NORMANNO AVERSA ACADEMY 3/0

(25/22 – 25/19 – 25/14)

Durata set: ’27, ’25, ’27

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 4, Pace (L1), Menichetti 2, De Paola (cap) 8, Gradi 11, Boswinkel 16, Catinelli 1, Skuodis, Cioffi 6, Ragoni, Ceccobello 8, Zibella (L2). All. Tofoli. Ass.: Barbanti

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 2, Simonelli, Calitri (L), Di Meo (L2), Bongiorno 3, Darmois 8, Fortes 6, Sacripanti 5, Diana 2, Mille, Ricco, Cester 6, Bonina 4, Conte. All. Tomasello. Ass.: Angeloni

Arbitri: Serena Salvati e Antonio Capolongo

MVP: Cesare Gradi