Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania torna a sorridere: 3 a 0 su Palmi

Riceviamo e pubblichiamo

La Maury’s Com Cavi Tuscania torna alla vittoria superando 3/0 Franco Tigano Palmi nella quinta a giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca. I ragazzi di Paolo Tofoli impiegano poco più di un’ora per avere ragione di una Palmi giunta a Montefiascone sulla scia di una lunga serie di risultati positivi, ad iniziare da quello in casa della capolista Galatina.

Al fischio di inizio, Paolo Tofoli schiera la Maury’s Com Cavi Tuscania con Marsili al palleggio con Boswinkel opposto, Gradi e De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello al centro, Pace libero. Giuseppe Polimeno risponde con Parisi-Zappoli in diagonale, Boscaini e Garofalo bande, Porcello e Remo al centro, Carbone libero in alternanza con Di Carlo.

Entra subito nel vivo il primo set con Tuscania che prova subito a scappare. L’ace di Marsili e l’errore in attacco di Zappoli costringono Polimeno a fermare il tempo 7/4. Attacco vincente di Gradi ed errore di misura di Boscaini, massimo vantaggio Tuscania 16/10. Ace di Boswinkel, 21/14, Palmi chiama il secondo time-out. Zappoli attacca fuori misura, nel Tuscania Catinelli per Cioffi per la battuta 23/16. Doppio cambio nel Palmi: Concolino per Parisi e Cormio per Zappoli. Il mani fuori di Ceccobello regala il primo set ball al Tuscania 24/17. Porcello annulla 24/18. Lo stesso centrale sbaglia però dai nove metri e il primo parziale se lo aggiudica la Maury’s Com Cavi Tuscania 25/18.

Parte punto a punto il secondo parziale con Tuscania sempre avanti 7/6. Attacco vincente di Boswinkel, Tuscania prova l’allungo 9/6. Ancora attacco vincente di De Paola, la panchina ospite ferma il tempo 10/6. Doppio ace di Boswinkel, 13/8. Muro vincente di Marsili su Garofalo, massimo vantaggio Tuscania 16/10. Polimeno ricorre al secondo time-out. Tuscania cambia Ceccobello con Catinelli per il servizio 20/15. Ace di Boswinkel 23/16. Marsili mette a terra una seconda palla, primo set ball Tuscania 24/17. De Paola sbaglia dai nove metri 24/18. Gradi piazza un attacco vincente, secondo set appannaggio dei padroni di casa 25/19.

Terzo set: Parte forte Palmi e trova subito il break 1/3. Muro a uno di Marsili su Boscaini, di nuovo parità 5/5. Boscaini fuori misura, stavolta è Tuscania portarsi sul +2 9/7. Boswinkel mette a terra il 10/7, coach Polimeno ferma il tempo. Primo tempo vincente di Cioffi 12/8. Attacco fuori di Gradi, che lascia il posto a Skuodis, Palmi si riporta sotto 16/14. Ceccobello riporta i suoi a +4, 18/14. Muro dello stesso centrale 19/14. Ancora time-out per gli ospiti. De Paola chiude uno scambio prolungato 21/15. Tuscania cambia Ceccobello con Catinelli 22/16. Boswinkel mette a terra il 24/17, primo match ball per Tuscania 24/17. Ancora Boswinkel firma il definitivo 25/17.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – FRANCO TIGANO PALMI 3/0

(25/18 – 25/19 – 25/17)

Durata: ‘26, ’26, ’25

MVP: Sebastiano Marsili, premiato dal presidente del Tuscania Volley, Angelo Pieri.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 5, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 7, Gradi 7, Boswinkel 24, Catinelli, Skuodis, Cioffi 4, Ragoni, Ceccobello 10, Zibelli. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Pallavolo Franco Tigano Palmi: Parisi, Boscaini 2, Remo 5, Laganà, Zappoli 9, Guarienti, Porcello 8, Di Carlo (L), Carbone (L), Morelli, Cormio, Garofalo 8, Concolino 2, Limberger Neto. All. Polimeni. Ass. Giglietta

Arbitri: Davide Morgillo e Alessandro Somansino