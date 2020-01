Parigi, domani 18 gennaio l’Unesco celebra la Notte della Lettura

La Notte della Lettura: domani, sabato 18 gennaio, l’Unesco celebra – quest’anno per la prima volta a Parigi – la nuova edizione dell’evento organizzato in collaborazione con il ministero della Cultura francese nato per riunire tutti coloro che fanno della lettura un momento di incontro, scoperta della diversità e cambiamento. Ecco il programma completo.

Già celebrata nel 2017 in 32 paesi, il tema dell’evento di quest’anno scelto dall’Unesco è “Lettura senza frontiere”, per rendere omaggio a tutti coloro che fanno della lettura l’occasione per incontrare l’Altro. Quattro saranno i temi su cui soffermarsi: la lettura al servizio dell’inclusione, i giovani e la lettura, leggere per imparare la tolleranza e per capire il mondo.