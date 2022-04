“Peace of art”: il Metaverso protegge le opere d’arte dei Musei Ucraini

Riceviamo e pubblichiamo

Si aprono ufficialmente le porte del museo virtuale che custodirà per i prossimi mesi alcune delle principali opere d’arte che fanno parte del patrimonio culturale dell’Ucraina. Il Paese purtroppo è sotto ai riflettori a causa di un conflitto bellico triste e sconvolgente che sta colpendo emotivamente l’intera popolazione globale.

Caravaggio, Guercino, Ciaglinski, Czechowicz, sono solo alcuni nomi degli artisti di varie nazionalità coinvolti nell’esposizione virtuale per un totale di 12 opere risalenti a differenti periodi storici. L’obiettivo è far vivere un’esperienza emozionante a tutti i visitatori digitali della galleria provenienti da ogni parte del mondo. Entrando nello spazio virtuale il pubblico si ritroverà davanti una galleria ampia e dai colori chiari che rimandino alla luce e soprattutto alla pace, tema nucleo di questo progetto. Su ciascuna parete sono presenti alcune delle opere custodite fisicamente nei musei nazionali ucraini che sono state virtualmente “prese in prestito” per riunirle in un luogo sicuro e celebrarne la bellezza e il valore culturale. Le opere provengono da National Art Museum Ukraine di Kiev, Museum Western and Oriental Art di Odessa, National Gallery of Art in Lviv e dalla M. Korshitsky Lviv Art Gallery, Emoziona pensare che questi dipinti sono attualmente stati trasferiti in luoghi segreti per evitarne la distruzione a causa dei bombardamenti russi.

All’interno di “Peace of Art” è stata riservata una sala anche al racconto dell’attualità, dove sono inserite fotografie e uno speciale video apparso sui canali social del Times per colpire il visitatore e mostrargli un aspetto della realtà che si sta vivendo ogni giorno tramite le tv.

Il progetto rappresenta un punto di vista artistico dell’Ucraina, da molti definita una wunderkammer di opere d’arte, che rischia di essere deturpato dal conflitto bellico. Uno spazio virtuale sicuro che vuole celebrare le bellezze artistiche conservate in questo Paese condividendo il suo patrimonio culturale con il mondo intero.

Basta un click per entrare con il dispositivo che più si preferisce, Il tour virtuale è fruibile da smartphone, tablet, computer, LIM e grazie alla realtà virtuale anche con cardboard e visori VR. Peace of Art è il primo spazio che apre le porte di VirtuAR, il metaverso di Skylab Studios. Un mondo dove sarà possibile visitare mostre, acquistare opere d’arte in NFT, andare alla scoperta delle bellezze di borghi e città italiane e non solo. Nei prossimi mesi sono previste le aperture di diversi ambienti virtuali tra cui la nuova sede proprio degli Skylab Studios. Un’innovativa piattaforma multimediale grazie alla quale poter camminare dentro gli studi virtuali di Skylab e incontrare, in forma di avatar, tutti i dipendenti e gli esperti che ogni giorno lavorano alle soluzioni innovative.

Il tour del museo è totalmente gratuito ed è disponibile per inserire nuovi contributi da parte di chiunque voglia partecipare per rendere l’esperienza più completa e accessibile anche comodamente da casa. Peace of Art vuole essere un luogo dal quale ripartire e ricostruire la cultura e la storia del popolo ucraino durante questo periodo cosi duro. Un messaggio di speranza e pace rivolto a tutti, non resta altro che immergervi in questa esperienza virtuale e celebrare l’Ucraina e la sua arte.