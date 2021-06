Piccoli Comuni si raccontano: il programma degli appuntamenti della seconda edizione

Riceviamo e pubblichiamo

Riprende, dopo l’interruzione in autunno dovuta all’emergenza sanitaria, il progetto Piccoli Comuni si raccontano della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea. Dal 6 giugno al 3 luglio, 14 piccoli Comuni, sui 35 dell’intero progetto, comunità al di sotto di 5000 abitanti, saranno attraversati da concerti, spettacoli, attività per bambini, nuovo circo: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio. Per questa seconda edizione si sono sviluppate collaborazioni con importanti istituzioni di Roma: Teatro dell’Opera e Conservatorio di Santa Cecilia, per sviluppare un’interessante sezione musicale dedicata ai giovani talenti.

Lisa Ferlazzo Natoli in scena con Gabriele Coen, autore delle musiche, ha curato l’adattamento del racconto JEZABEL da IRENE NEMIROVSKY, un progetto de lacasadargilla, in doppia replica (6 giugno h. 18.00 SANT’ANGELO ROMANO, 13 giugno h. 21.00 POLI). Quando fa il suo ingresso nell’aula di tribunale in cui sarà giudicata per l’omicidio del suo giovanissimo amante, Gladys Eysenach viene accolta dai mormorii del pubblico sovreccitato e impaziente. È ancora molto bella, il tempo sembra averla “sfiorata come a malincuore, con mano cauta e gentile”. Capace come pochi altri scrittori di scavare nel cuore femminile con implacabile, chirurgica precisione, Irène Némirovsky ci svela a poco a poco il segreto di questa donna che ha desiderato più di ogni altra cosa rimanere immutabilmente bella ed essere amata per sempre.

Dopo l’incredibile consenso di pubblico nella passata edizione, è confermata la collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia nell’ottica di presentare quei giovani talenti che già stanno ottenendo successi nella carriera professionale. Sono 3 le formazioni che si alterneranno in diversi Comuni: dal QUARTETTO D’ARCHI ECOLE MODERNE (19 giugno h. 18.30 ROCCAGIOVINE), al quartetto di chitarre con QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA (19 giugno h. 18.30 MAENZA; 20 giugno h. 19.00 NORMA; 27 giugno h. 19.00 CAPRANICA PRENESTINA), al duo CHITARRE A PASO DOBLE (6 giugno h. 18.30 CANTALUPO IN SABINA; 20 giugno h. 19.00 CERRETO LAZIALE).

Un omaggio allo scrittore americano Charles Bukowski quello di Jacopo Ratini in SALOTTO BUKOWSKI, in cui le poesie saranno affiancate ai grandi successi della canzone d’autore italiana suonati, cantati e reinterpretati da Gianmarco Dottori (12 giugno h. 19.00 CANEPINA; 13 giugno h. 19.00 MAZZANO ROMANO).

Tamara Bartolini e Michele Baronio presentano REDREADING#13 UN GIORNO BIANCO Dove Il Noi Dimora In Me (18 giugno h. 18.30 ALLUMIERE) in cui aprono domande sul dove stiamo andando, cosa stiamo lasciando, come vivere tra le rovine, e cos’è casa. Quali sono i residui che compongono la nostra possibilità di un Terzo Paesaggio, dove sono i luoghi marginali di cui riappropriarci perché diventino spazi di resistenza, pratiche di cambiamento, dov’è la memoria delle cose, l’io che diventa noi, i territori, la comunità, la terra su cui camminare, da nutrire, tutelare. E allora scopriamo quanto ci sia bisogno di cura e di fare cose difficili – come scrive Gianni Rodari: guardare, ascoltare, avere pazienza.

Uno spazio tutto dedicato ai bambini: Ivan Perretto in Bubble Concert si esibisce in un concerto con bolle di sapone di ogni dimensione che saranno domate per far sì che tutto funzioni perfettamente. Non mancheranno però i colpi di scena che renderanno comiche le situazioni (26 giugno h. 19.00 FARNESE; 27 giugno h. 19.00 PIANSANO; 3 luglio h. 18.30 COLLEVECCHIO).

I 14 Comuni coinvolti nella ripresa delle attività: ALLUMIERE | CANEPINA | CANTALUPO IN SABINA | CAPRANICA PRENESTINA | CERRETO LAZIALE | COLLEVECCHIO | FARNESE | MAENZA | MAZZANO ROMANO | NORMA | PIANSANO | POLI | ROCCAGIOVINE | SANT’ANGELO ROMANO.

Ingresso gratuito

Info: www.atcllazio.it – info@atcllazio.it – tel. 06 45426982

Programma:

6 giugno h. 18.00 SANT’ANGELO ROMANO (RM)

Castello Orsini

JEZABEL da IRENE NEMIROVSKY

un progetto de lacasadargilla

adattamento per parole e musica di e con Lisa Ferlazzo Natoli e Gabriele Coen

6 giugno h. 18.30 CANTALUPO IN SABINA (RI)

Chiesa Sant’Adamo

CHITARRE A PASO DOBLE

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

12 giugno h. 19.00 CANEPINA (VT)

Teatro Comunale

SALOTTO BUKOWSKI

con Jacopo Ratini e Gianmarco Dottori

13 giugno h. 21.00 POLI (RM)

Piazzale Orziere

JEZABEL da IRENE NEMIROVSKY

un progetto de lacasadargilla

adattamento per parole e musica di e con Lisa Ferlazzo Natoli e Gabriele Coen

13 giugno h. 19.00 MAZZANO ROMANO (RM)

Teatro Comunale Vittorio De Sica

SALOTTO BUKOWSKI

con Jacopo Ratini e Gianmarco Dottori

18 giugno h. 18.30 ALLUMIERE (RM)

Giardino del Risanamento

REDREADING#13 – UN GIORNO BIANCO dove il noi dimora in me

Compagnia Bartolini/Baronio

19 giugno h. 18.30 MAENZA (LT)

Piazza Bouffemont

QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

19 giugno h. 18.30 ROCCAGIOVINE (RM)

Chiesa San Nicola di Bari

QUARTETTO D’ARCHI ECOLE MODERNE

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

20 giugno h. 19.00 NORMA (LT)

Piazza di Pietra

QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

20 giugno h. 19.00 CERRETO LAZIALE (RM)

Piazza G. Marconi

CHITARRE A PASO DOBLE

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

26 giugno h. 19.00 FARNESE (VT)

Anfiteatro

BUBBLE CONCERT

con Ivan Peretto

27 giugno h. 19.00 PIANSANO (VT)

Piazza Lucia Burlini

BUBBLE CONCERT

con Ivan Peretto

27 giugno h. 19.00 CAPRANICA PRENESTINA (RM)

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini

QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia

3 luglio h. 18.30 COLLEVECCHIO (RI)

Anfiteatro Parco Matteotti

BUBBLE CONCERT

con Ivan Peretto