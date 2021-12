Pignetosville: a fine dicembre tre giorni di musica dal vivo, danza, burlesque e workshop per bambini

Riceviamo e pubblichiamo

Pignetosville, tre giorni di musica dal vivo, danza, burlesque e workshop per bambini, dedicati allo spettacolo retrò e firmati da Ellington Club, una iniziativa finanziata con i fondi della Regione Lazio.

Il villaggio ideale dedicato all’intrattenimento retrò, prende forma nel quartiere che più rappresenta il nuovo fervore artistico in città ed il cui fulcro delle attività sarà l’Ellington Club di Via Anassimandro, con un programma che propone al pubblico di appassionati del genere, artisti come Emanuele Urso – The King of Swing (martedì 28 dicembre, ore 21.30), spettacoli come Never Again Kabarett (mercoledì 29 dicembre, ore 21.30), i Workshop e la Baby Dance di Vera Dragone, il Workshop per Trucco, Parrucco e Costumi Scenici di Laurent Requin Bleu e quello di Teatro Danza Movimento Creativo a cura di Carlotta Piraino, che trasformeranno i locali di Via Anassimandro in una vera e propria officina creativa per grandi e piccini (giovedì 30 dicembre, dalle ore 10.00 fino a sera).

PIGNETOSVILLE / PROGRAMMA

Martedì 28 dicembre, ore 21.30 /Live Music. Ingresso 10.00 €

Emanuele Urso – The King of Swing e la sua Orchestra

L’orchestra di Emanuele Urso è formata da otto strumenti classici (clarinetto, voce, tromba, trombone, sassofono tenore, pianoforte, contrabbasso, batteria), maestri di musica uniti per una formazione dal grande impatto sonoro. Il repertorio è quello dell’Era dello Swing (Stati Uniti anni ’40) e delle grandi orchestre bianche, con qualche riferimento al Dixieland Jazz (1930) e Boogie Woogie (1950). La qualità degli arrangiamenti, curati e diretti dallo stesso Urso, clarinettista e nello stesso tempo batterista di chiara fama, definito dai media “Re dello Swing”, contraddistingue questa orchestra nettamente e qualitativamente rispetto alle altre. Nella prima parte dello spettacolo Urso sarà impegnato con il clarinetto e la musica sarà orientata a valorizzare questo nobile strumento (tra i suoi prediletti). La seconda parte vedrà Urso alle prese con la batteria e i tamburi, per uno spettacolo unico ed imperdibile con numeri acrobatici di grande energia, virtuosismo e dal forte impatto sonoro.

Mercoledì 29 dicembre, ore 21.30 /Spettacolo. Ingresso 10.00 €

Never Again Kabarett

È il 13 agosto 1943 e Via Anassimandro, durante il bombardamento di San Lorenzo, cade una bomba finora mai esplosa. La fabbrica in cui cade e che miracolosamente resta integra, è quella che oggi conosciamo come Ellington Club, un luogo di culto, pronto ad accogliere e a benedire le anime di passaggio che vi si ritrovano, attirate qui come da un magnete. Quel magnetismo è provocato dall’arte e dall’amore per la stessa, per cui gli artisti esibendosi, potranno trovare la loro pace. Never Again Kabarett è uno spettacolo musicale che unisce i numeri di varietà nel senso più classico del termine, alla performance artistica del teatro e della danza contemporanea. È un “Dark Cabaret” che spazia tra i generi, riproponendo le sonorità delle chansons berlinesi di Kurt Weill fino a quelle pop di Achille Lauro, e che utilizza uno spazio inusuale, quale l’Ellington Club, come crocevia dei personaggi /anime perdute che lo portano in scena. Il cast è formato da una compagnia di talenti poliedrici, che spaziano con versatilità dalla recitazione al canto, dalla danza classica al tap, attraverso l’uso di costumi e trucchi di scena curati nei minimi dettagli, al punto da rendere difficilmente riconoscibile uno stesso performer in due numeri differenti.

Lo spettacolo è nato da un’idea di Vera Dragone, Camilla Nigro e Miriam Gaudio, regia di Vera Dragone. Con Attilio Fontana, Camilla Nigro, Miriam Gaudio, Vera Dragone, Giuditta Sin, Lorena Noce, Chiara Albi e Paolo Di Caprio. Coreografie a cura di Paolo di Caprio e Marco Rea. Sul palco la live band formata da Riccardo Balsamo (Pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale), Lorenzo Remia (Chitarrra), Hector Faustini (Basso), Alberto Damieto (Batteria) e Gianmarco Iaselli (Sassofono).

Giovedì 30 dicembre, dalle ore 10.00 fino a sera /Workshop & Live. Ingresso Gratuito

Ellington Officina Creativa

Ore 10.00: Workshop per Bambini di Danza e Teatro Danza Movimento Creativo, a cura di Carlotta Piraino

Ore 15.00: Workshop di Trucco, Parrucco e Costumi di Scena, a cura di Laurent Requin Bleu

Ore 17.00: Baby Dance e Workshop di Ballo per Bambini, a cura di Vera Dragone

Ore 21.00: Concerto dal Vivo, di Vera Dragone

INGRESSO GRATUITO, per partecipare ai workshop è necessaria la prenotazione a info@ellingtonclubroma.com