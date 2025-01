“Pillole di psicologia” chiude il proprio ciclo con un incontro sulle relazioni tossiche nella coppia e in famiglia

Ultimo appuntamento per il ciclo di incontri “Pillole di Psicologia”, che conclude la sua seconda edizione con un incontro dedicato alle relazioni tossiche in ambito familiare e di coppia in programma sabato 25 gennaio, alle 17, presso la sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4, a Tarquinia. L’evento affronterà la complessità delle dinamiche disfunzionali che possono caratterizzare questi rapporti, offrendo strumenti per riconoscerli e superarli, con la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa esperta in approccio sistemico-relazionale e ideatrice della rassegna, che guiderà i partecipanti in un’analisi approfondita dei meccanismi che alimentano la tossicità nelle relazioni.

Il contributo legale e la testimonianza diretta

Ad affiancare l’intervento psicologico, l’avvocata Luana Sciamanna, specialista in violenza di genere, approfondirà le implicazioni legali delle relazioni tossiche, con un focus sui diritti delle vittime di abusi e maltrattamenti. Un momento significativo sarà rappresentato dalla testimonianza di una paziente che racconterà la propria esperienza di dipendenza affettiva e il percorso verso la rinascita personale. La sua storia offrirà un punto di vista autentico e umano, arricchendo ulteriormente il dibattito.

Un ciclo di incontri promosso dalla comunità locale

“Pillole di Psicologia” è un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e il Comune di Tarquinia, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Info utili