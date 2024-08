Pink Floyd Tribute Night: giovedì 22 agosto la magia dei Dark Side alla Pineta

La Pineta in Rock

La musica, soprattutto quella dei grandi, a volte rasenta la leggenda. Tra queste leggende, i Pink Floyd occupano un posto speciale, non solo per le loro armonie uniche, ma anche per l’uso pionieristico di effetti speciali, che ha reso i loro concerti esperienze sensoriali complete. Questo è il motivo per cui molte cover band in tutto il mondo dedicano tempo e passione per omaggiarli, cercando di ricreare quella magia che ha fatto la storia. Giovedì sera, 22 agosto, sotto la veranda della Pineta, sarà il turno dei Dark Side – The Pink Floyd Tribute, un gruppo che da anni è di casa alla Pineta e che richiama sempre tanti appassionati dei capolavori dei Floyd.

Una serata di musica e buon cibo

La serata promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica del litorale tarquiniese. Con la solida guida di Marco Marzi, boss della Pineta, il concerto dei Dark Side avrà inizio alle 22, con ingresso libero per tutti. L’evento è perfetto per chi desidera immergersi nei brani più iconici dei Pink Floyd, magari sorseggiando una birra o gustando una delle prelibatezze offerte dalla Pineta. E per chi vuole godersi appieno l’esperienza, c’è la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta, famosa per la sua bontà. È consigliabile prenotare un tavolo per cena chiamando il 0766 864 016 o il 348 852 9700.

“La Pineta in Rock” chiude in bellezza

La rassegna “La Pineta in Rock 2024” si concluderà in grande stile giovedì 29 agosto, con un altro concerto imperdibile. Gli Odissea saliranno sul palco per una serata revival dedicata ai grandi della musica italiana, come i Nomadi, Camaleonti e Dik Dik. Sarà l’ultima occasione della stagione per godersi un mix di musica dal vivo e l’atmosfera unica della Pineta, dove rock, buon cibo e buona compagnia si fondono in un’esperienza indimenticabile.