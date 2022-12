Pitigliano, ultimata la copertura del campo da tennis

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

L’amministrazione comunale di Pitigliano ha portato a termine l’intervento per la copertura del campo da tennis, che consentirà di estendere l’utilizzo della struttura anche al periodo invernale.

“Si tratta di uno dei tanti interventi che l’amministrazione comunale ha portato avanti in questi anni sugli impianti sportivi del territorio, – commenta Alessio Celata, assessore comunale ai Lavori Pubblici – investendo anche risorse proprie, con l’obiettivo di garantire la pratica di diverse discipline sportive e di aumentare l’utilizzo degli impianti. Vanno in questa direzione l’impegno per la ristrutturazione e la riapertura della piscina comunale con il nuovo gestore, la realizzazione della nuova illuminazione a led al campo sportivo, terminata poche settimane fa, che consente l’utilizzo del anche per le partite in notturna. Al campo sportivo comunale abbiamo inoltre realizzato un impianto di irrigazione con il pozzo, che assicura durante la stagione estiva il flusso d’acqua, ed è a servizio anche dei campi da tennis e del giardino di Paul Harris”.

“La copertura del campo da tennis è una struttura temporanea – aggiunge Alessio Celata – che ogni anno verrà smontata a primavera, per essere rimontata l’inverno successivo. Quest’opera è molto importante per garantire il gioco del tennis durante tutto l’anno, in accordo con il Circolo che gestisce l’impianto. Il pallone, al suo interno, è anche riscaldato per garantire il massimo comfort.”

“A Pitigliano l’offerta sportiva è sempre più strutturata, sia in inverno che in estate. – afferma Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega allo Sport – Stiamo diventando un polo sportivo diffuso, a servizio non solo dei residenti e dei turisti ma anche degli abitanti di tutto il comprensorio.”